Türk Telekom’dan kadın girişimcilere destek

Türk Telekom, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü "Dijitalde Hayat Kolay" projesi kapsamında kadın girişimcilere mentörlük ve hibe desteği sunuyor. Proje kapsamındaki eğitimlere ve atölyelere katılan 18 yaş üzeri tüm girişimci kadınlar, mentörlük ve hibe programına başvurabilecek. "Dijital Çözümler ve Yazılım", "Yapay Zeka", "Kırsal Kalkınma", "Geleneksel El Sanatları", "Sosyal Girişim", "Yaratıcı Endüstriler" ve "Sürdürülebilirlik ve Çevre" başlıklarında 7 farklı kategoride alınacak başvurular arasından belirlenecek 40 kadın girişimciye mentörlük desteği sunulacak. Girişimci kadınlara dijital pazarlamadan e-ticarete, finansal okuryazarlıktan sosyal medya yönetimine kadar geniş bir yelpazede yetkinlikler kazandırılan projede, mentörlük programına katılanlar arasından seçilecek 20 kadın girişimciye ise toplamda 2 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, teknolojinin fırsat eşitleyici rolünün bilinciyle hareket ettiklerini belirtti. Sancaktaroğlu, "2019'dan bu yana 'Dijitalde Hayat Kolay' projemizle teknolojiye erişimi kısıtlı olan veya nereden başlayacağını bilemeyen girişimci kadınlara rehberlik ederek, onların ekonomik hayata tam ve eşit katılımını destekliyoruz. Eğitim ve atölyelerin yanı sıra mentörlük ve hibe programımızla kadınlara sadece dijital araçları etkili kullanmayı öğretmeyi değil, aynı zamanda kendi başarı hikayelerini yazmaları için cesaret ve ilham vermeyi amaçlıyoruz" dedi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Güner Kal, kadınların gücünün ekonomiye daha fazla yansımasının, sadece girişimcilik ekosistemini değil, tüm toplumun refahını artıracağını söyledi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Stratejik Ortaklıklar ve Özel Sektör Program Yöneticisi Hansın Doğan ise projenin kadınların ekonomik olarak güçlenmesini teşvik edeceğini vurguladı. Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise bireylerin dijital yetkinliklerini geliştirmek adına çalıştıklarını söyledi.