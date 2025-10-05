Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de 5G deneyimi

Türk Telekom'un teknolojiyi kültür sanat ile buluşturduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın katılımıyla 5G teknolojisi deneyimlendi. Türk Telekom Opera Salonu'nu, Türk Telekom Lounge alanından 5G teknolojisiyle sunulan VR ile 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş açısıyla gerçek zamanlı olarak takip eden Ersoy ve Önal, 5G hız testini geçekleştirdi. Bakan Ersoy, "5G altyapısı sayesinde sanatın erişilebilirliğini artırıyoruz" dedi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise, "AKM'nin farklı alanlarına bu teknolojileri yansıtırken, kültür sanatın kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda yenilikçi 5G VR uygulamamızı Türk Telekom Lounge alanında sanatseverlere sunuyoruz" diye konuştu.