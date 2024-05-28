Türk Telekom’dan Türkiye’de bir ilk!

Türk Telekom, veri trafiğinde daha yüksek hız, kapasite ve güvenilirlik sağlayan yeni nesil 800GE teknolojisini uzun mesafede canlı trafik taşıyarak Türkiye'de deneyen ilk operatör oldu. İstanbul-Ankara arasında gerçekleştirilen denemede 800 Gbps'lık bağlantı hızına ulaşıldı. Nokia işbirliği ile yapılan testte; mevcut veri iletim teknolojisinin 2 katı hızlara çıkıldı ve yüzde 44'e varan enerji tasarrufu ölçüldü. Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satın Alma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, "Eriştiğimiz bu hızlar ulaşım, dijital oyun, otomotiv, enerji, gıda, tarım, akıllı şehir yönetimi, sağlık ve üretim gibi daha birçok dikey pazar uygulamasının daha verimli kullanılmasına imkân sağlayacak" dedi. Nokia Türkiye Genel Müdürü Erensoy Bilgin ise "Türk Telekom ile birlikte Türkiye'de ilk kez uzun mesafeli bir bağlantı üzerinden hem teknolojinin performansını hem de enerji verimliliğini kanıtlayabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.