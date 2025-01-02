Türk Telekom’un fiber ağ uzunluğu 474 bin km

Türk Telekom, herkes için erişilebilir yüksek hızda internet sağlamak amacıyla yeni yıla Mardin'de gerçekleştirilen saha operasyonlarıyla girdi. Şirket, Mardin Dara Antik Kenti'nde, 2024 yılını 2025'e bağlayan 31 Aralık'ta yürütülen çalışmalarla fiber ağ uzunluğunu 474 bin kilometreye taşıdı. Fiberleşme oranı yüzde 100'e yaklaşan Mardin'de, Türk Telekom'un sunduğu erişim hızı kapasitesi ise ülke ortalamasının üzerine çıkarak 487 Mbps'ye ulaştı.Fiber Mobilite çağını başlatarak dijital deneyimi yaygınlaştıran Türk Telekom, kentteki fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonu oranını yüzde 56'ya taşıyarak, yüzde 53 olan Türkiye ortalamasının üstüne çıkardı. Şirket, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 Gbps alınabilir hız sağlayan fiber altyapı dönüşümünü de tamamladı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar her köşesini fiber ağlarla ördüklerini belirterek, "Türkiye'nin tüm illerinde sokaklara, binalara, evlere kadar fiber ulaştırıyoruz. Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps'i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz" dedi. Önal, "Bu zengin tarihi geçmişe sahip bölgede saha ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla Mardin'in fiber ağ dönüşümünde yüzde 100'e yaklaştık" diye konuştu.Önal,fiber altyapının, 5G teknolojisinin hayata getireceği yeniliklerin temel taşını oluşturduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Şimdi fiberdeki gücümüzü mobile aktardığımız yeni bir dönemin içindeyiz. 'Fiber Mobilite' adını verdiğimiz, küresel teknoloji rekabetinde ülkemizi öncü yapma hedefimizi de pekiştiren bu stratejiyle, fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonu oranımızı yüzde 53'e yükselttik. Mardin'de ise bu oranı yüzde 56'ya taşıdık. Fiber Mobilite oranının Türkiye ortalamasının üzerine çıktığı, medeniyetlerin beşiği olan Mardin'de dijital geleceği inşa etmenin gururunu yaşıyoruz."