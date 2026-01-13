TCMB: Türk vatandaşları yurtdışından rekor gayrimenkul aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri, Türkiye yerleşiklerinin yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımlarının son beş yılda rekor seviyede arttığını ortaya koydu. 2021'de yıllık 216 milyon dolar olan yatırım hacmi, Kasım 2025 itibarıyla 2 milyar 657 milyon dolara ulaştı.

12 aylık kümülatif verilere göre, yurt dışı gayrimenkul alımlarında dikkat çekici bir sıçrama yaşandı. 2021'de 216 milyon dolar olan toplam yatırım, 2023'te 673 milyon dolara yükselmişti. Bu artış eğilimi 2024 ve 2025'te hızlanarak devam etti. 2025 yılında 1,9 milyar doları aşan yatırımlar, kasım ayı itibarıyla 2,6 milyar doları geçerek zirve yaptı.

2021-2025 dönemine bakıldığında, yurt dışı taşınmaz yatırımlarının kesintisiz bir artış trendi izlediği görülüyor. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında bu eğilim belirgin şekilde hız kazanırken, sermaye çıkışının büyük ölçüde gayrimenkul alımları üzerinden gerçekleştiği verilerle ortaya kondu.