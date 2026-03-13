TURKA araç muayenesinde süreyi yarı yarıya düşürecek mobil istasyonları artıracak

"Türkiye'deki araç muayene programı aslında dünyadaki en büyük programlardan biri. Her yıl yaklaşık 13,5 milyon muayene yapılıyor ve muayene tekrarları ile 16 milyona ulaşıyor. Dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasına Türkiye de giriyor. Bu ölçeğe uygun, sürdürülebilir ve güçlü bir sistem kurmak istiyoruz" diyen Geilen, hizmete en az 249 sabit istasyonla başlamayı planladıklarını açıkladı. Bu istasyonlarda toplam 772 muayene hattının yer alacağını belirten Geilen şartnamede 75 adet olmasına rağmen 100 adet mobil istasyonun devreye alınacağını ve Ulaştırma Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda, ihtiyaca paralel olarak bu sayının 250 mobil istasyona kadar ulaşabileceğini söyledi. Böylece toplam hat sayısının minimum 850'ye ulaşmasının hedeflendiğini vurgulayarak, mobil istasyon modelinin hizmetin ülke genelinde daha erişilebilir hale gelmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

2025 Yılı İçinde Gerçekleşen En Büyük Satın Alma İşlemi

2025 yılı içinde gerçekleşen en büyük satın alma işlemi olarak kayda geçen süreci finansal olarak da değerlendiren Geilen "Yeni nesil muayene istasyonu altyapısı kurulması kapsamında yapılacak toplam yatırımın büyüklüğü ve ulusal/global finansman piyasalarından sağlanacak finansman paketinin geri ödemeleri neticesinde yatırımın geri dönüşünün yaklaşık 13-14 yıl olmasını tahmin ediyoruz" dedi.

Yeni döneme kademeli yatırım planı

Ağustos 2027'ye kadar gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin bilgi veren Geilen, istasyon yatırımları, ekipman temini ve muayene uzmanlarının eğitimi gibi başlıklarda kapsamlı bir çalışma yürütüleceğini belirtti. Bu yatırımların kademeli biçimde devreye alınacağını kaydetti.

Bekleme süreleri yarıya yarıya azalacak

Yeni dönemde muayene sürelerinin kısaltılmasının öncelikli başlıklar arasında yer aldığına değinen Geilen, teknoloji ve otomasyon yatırımları sayesinde araç başına düşen muayene süresinde en az yüzde 10'luk bir azalma hedeflediklerini belirtti. Geilen, "Bekleme sürelerinin farkındayız. Teknolojiyi daha yoğun kullanarak muayene sürelerini kısaltmayı planlıyoruz. Özellikle kamyon gibi uzun süren muayenelerde süreyi 45 dakikalardan 20 dakikalara çekmek istiyoruz. Otomasyon ve yeni teknolojiler devreye girdikçe bu süreler daha da iyileşecek" ifadelerini kullandı.

"Elektrikli araçlara yönelik yeni teknolojiler getireceğiz"

Elektrikli araçların muayenesiyle ilgili olarak Geilen "Bataryalı elektrikli araçlar geleneksel motorlu araçlar gibi muayene edilmek zorunda. Bu araçlarda da frenler, şanzıman, farlar var, egzoz gazı yok. Ancak kontrol edilmesi gereken bir batarya var. Bu nedenle bataryalı elektrikli araçların muayenesine yönelik yeni teknolojileri önümüzdeki dönemde Türkiye'ye getirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.