Turkcell 2026’da gelirinin yüzde 25’ini yatırıma ayıracak, hızını katlayacak

Turkcell, 2025 yılında operasyonel disiplini ve yatırım odağını koruyarak güçlü bir performansa imza attı. Şirket, 2025'te yatırımlarla dolu bir dönemi geride bırakırken, güçlü bilanço ve nakit üretme kapasitesiyle de stratejik önceliklerini hayata geçirdi. Konsolide gelirler yıllık bazda yüzde 10,7 artışla 241 milyar TL'ye ulaşırken FAVÖK marjı 1,2 puan genişleyerek yüzde 43,1 seviyesinde gerçekleşti. Turkcell'in sürdürülen faaliyet kârı yüzde 22,6 artarak 17,8 milyar TL oldu. Şirket aynı zamanda, son 26 yılın en yüksek faturalı abone kazanımını gerçekleştirdi.

SON 26 YILIN EN YÜKSEK FATURALI ABONE KAZANIMI: 2025'te bir önceki yılın üzerinde bir performans sergileyen Turkcell, mobil segmentte toplam 809 bin net abone kazanımıyla mobil abone bazını 39,1 milyona taşıdı. Yıllık 2,4 milyon net faturalı abone kazanımıyla da son 26 yılın rekorunu kırdı. Faturalı abone bazı 31,5 milyona, faturalı oranı da yıllık 5 puan artışla yüzde 81'e yükseldi.

FİBERDE 6,3 MİLYON HANE, 119 BİN NET ABONE: Turkcell, uçtan uca fiber erişim ağını büyütmeye devam ederek yıl içinde eklediği 405 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 6,3 milyona çıkardı. 119 bin net fiber abone kazanımı sağlanırken, 100 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abonelerin toplam bireysel fiber aboneleri içindeki payı yüzde 57'ye yükseldi.

VERİ MERKEZLERİNİN AKTİF KAPASİTESİNDE ARTIŞ: Turkcell'in veri merkezi işletmeciliğine yönelik yaptığı yatırımların toplamı 2025 yılı itibarıyla 585 milyon Euro'ya ulaştı. 4 binin üzerinde şirkete hizmet sunan veri merkezi ve bulut hizmetlerigelirleri 2024'te 3,5 milyar TL seviyesindeyken, 2025 sonunda 5,1 milyar TL'ye ulaştı. Bu alanda büyüme reel bazda yüzde 45,0 olarak gerçekleşti.

TECHFIN'DE GÜÇLÜ BÜYÜME: Turkcell, telekom gelirlerinin yanı sıra techfin ve dijital iş servisleriyle çeşitlendirilmiş gelir yapısını güçlendirmeyi sürdürdü. Techfin iş kolu 2025'te gelirlerini yüzde 21,1 artırırken, Paycell'in POS ve mobil ödeme çözümlerinin sağladığı gelirler yüzde 41,0 yükseldi. Financell ise kredi portföyünü kontrollü şekilde büyüttü.

8 MİLYAR TL BRÜT KÂR PAYI: Turkcell güçlü bilanço yapısı ve nakit yaratma kapasitesiyle hissedarları için sürdürülebilir değer odağını korudu. 2025 yılında, 2024 yılı karından toplam brüt 8 milyar TL kâr payı dağıtımı gerçekleştirdi.

2026 YATIRIM HEDEFİ YÜZDE 25: 2026'da yüzde 5 – yüzde 7 aralığında gelir artışı, yüzde 40 – yüzde 42 aralığında FAVÖK marjı hedefleyen şirket, 2026 yılı yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

"2025'TE TÜRKİYE'NİN DİJİTAL OMURGASINI GÜÇLENDİREN ADIMLAR ATTIK"

2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2026 yılı hedeflerini de açıkladı:

"2025'te 'yatırım yılı' dedik ve sözümüzü tuttuk. Türkiye'nin dijital omurgasını güçlendiren adımlar attık. 5G ihalesinde 160 MHz ile en geniş kapsama ve en yüksek kapasiteyi alan operatör olduk. Veri merkezi ve bulut alanındaki liderliğimizi, Türkiye'nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kurmak üzere Google Cloud ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle pekiştirdik. Böylece ülkemizin bugüne kadarki en büyük bilişim yatırımlarından birini hayata geçirdik. Öte yandan, BOTAŞ ihalesiyle, Superonline'ın kullanımında olan fiber altyapının haklarını 15 yıl süreyle uzatarak, stratejik fiber omurgamızı güvence altına aldık. 2026'da 5G, fiber altyapı, veri merkezi, bulut ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere stratejik yatırım alanlarında büyümeyi sürdüreceğiz. 1 Nisan itibarıyla Turkcell gücünde 5G ile ülkemizde 'Hız Yılını' başlatacağız. Ülkemizin dijital altyapısına yönelik yatırımlara kararlılıkla devam edeceğiz."

"TÜRKİYE'Yİ TURKCELL GÜCÜNDE 5G İLE DONATTIK"

Turkcell'in, 16 Ekim'de gerçekleşen 5G ihalesinde 160 MHz ile en geniş frekans bantlarını aldığını ve en yakın rakibine göre yaklaşık yüzde 25 daha fazla frekans bandına sahip olduğunu hatırlatan Koç, "2G'den 4.5G'ye standartları belirleyen operatör olarak 5G'de de en kaliteli hizmeti ve en hızlı bağlantıyı Turkcell sunacak" dedi. Koç, 1 Nisan itibarıyla "Turkcell gücünde 5G" deneyimini başlatacaklarını, 5G'nin kapasite ve hız avantajının mobilin yanı sıra ev internetinde de daha belirgin şekilde hissedileceğini belirterek, "5G uyumlu yeni nesil Superbox modemimizle de fiber altyapının bulunmadığı bölgelerde kullanıcılarımızı kablosuz olarak fiber hızında internetle buluşturacağız. Böylece 1 Nisan'dan itibaren Turkcell 5G'nin kapasite ve hız avantajı yalnızca mobil segmentte değil, ev internetinde de hissedilecek" dedi.

"ÜLKEMİZİN VERİ EGEMENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Türkiye'yi bölgesel bir teknoloji veri üssü konumuna taşımayı hedeflediklerini ifade eden Koç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Turkcell olarak, Google Cloud ile 3 milyar dolarlık ortak yatırımla, ileri seviye bulut ve yapay zekâ yetkinliklerini, Türkiye'nin regülasyonları altında hayata geçireceğiz. Şirketler dijital verilerini kendi anahtarlarıyla şifreleyerek, tamamen güvenli biçimde bu altyapıda tutabilecek. Bu ortaklık, küresel teknoloji ile ulusal altyapının güçlü bir birleşimi. Global ölçekte en güçlü yapay zekâ/bulut kabiliyetleri Türkiye'de, ülkemizin regülasyonlarına yüzde 100 uyumla çalışacak. Böylece ülkemizin veri egemenliğini sağlayacağız."

YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖLÇEK BÜYÜTTÜ

Ali Taha Koç, şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi: "Turkcell olarak 'daha fazla bit, daha az watt' yaklaşımı doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarında ölçeğimizi büyütmeye devam ettik. Rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerimizin toplam aktif kapasitesi 87 MW seviyesine ulaştı. 2026'da da enerji verimliliği odağımızı koruyarak yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz."

TURKCELL TARİHİNİN EN YÜKSEK TAHVİL İHRACI

"2025 başında gerçekleştirdiğimiz ve 500 milyon dolarlık bölümü sürdürülebilirlik stratejimizle uyumlu şekilde yapılandırılan toplam 1 milyar dolar tutarındaki çift dilimli tahvil ihracıyla bilanço yapımızı güçlendirdik. Bunun yanında yıl içerisinde Körfez ülkelerinden sağladığımız murabaha finansmanlarıyla da finansal esnekliğimizi artırdık. Bu işlemlerle borç portföyümüzü daha uzun vadeli ve dengeli bir kompozisyona taşırken, likidite pozisyonumuzu daha da sağlam bir zemine kavuşturduk."

SOSYAL FAYDA PROJELERİNE VE TÜRK SPORUNA BÜYÜK DESTEK

Fayda odaklı projelere son 10 yılda 13 milyar TL kaynak ayıran Turkcell, "Türkiye'nin Turkcell'i" vizyonu doğrultusunda toplumsal katkı projelerini sürdürdü. Şirket, sporun ve eğitimin desteklenmesinden dijital yetkinliklerin artırılmasına, çevresel sürdürülebilirlikten sosyal kapsayıcılığa uzanan projelerle toplumsal fayda üretmeye devam etti. 2025 yılı içinde, Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliği yapan Turkcell, 5 yıl süreyle, Basketbol Gelişim Merkezi isim sponsorluğu ve Basketbol Milli Takımlar ana sponsorluğunu üstlendi.