Turkcell hızını yatırımla katlayacak

Turkcell, 2025 yılına ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlar ile 2026 yılının stratejik hedeflerini açıkladı. Şirket, 2025'te yatırımlarla dolu bir dönemi geride bırakırken, güçlü bilanço ve nakit üretme kapasitesiyle de stratejik önceliklerini hayata geçirdi. Konsolide gelirler yıllık bazda yüzde 10.7 artışla 241 milyar TL'ye ulaşırken FAVÖK marjı 1.2 puan genişleyerek yüzde 43.1 seviyesinde gerçekleşti. Turkcell'in sürdürülen faaliyet kârı yüzde 22.6 artarak 17.8 milyar TL oldu. Şirket aynı zamanda, son 26 yılın en yüksek faturalı abone kazanımını gerçekleştirdi. 2025'te bir önceki yılın üzerinde bir performans sergileyen Turkcell, mobil segmentte toplam 809 bin net abone kazanımıyla mobil abone bazını 39.1 milyona taşıdı. Yıllık 2.4 milyon net faturalı abone kazanımıyla da son 26 yılın rekorunu kırdı. Faturalı abone bazı 31.5 milyona, faturalı oranı da yıllık 5 puan artışla yüzde 81'e yükseldi.
EN YÜKSEK KAPASİTE
Yıl boyunca önemli yatırımlara imza attıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Türkiye'nin dijital geleceği için kritik bir yılı, öngörülerimizin de üzerinde güçlü sonuçlarla tamamladık. Tarihi 5G ihalesinde 160 MHz ile en yüksek kapasiteyi alan operatör olduk. Mobil abone bazımızı 39.1 milyona taşırken; yıllık 2.4 milyon net faturalı abone kazanımıyla son 26 yılın rekorunu kırdık. Konsolide gelirlerimiz, yıllık bazda yüzde 10.7 artışla 241 milyar TL'ye yükseldi. Sürdürülen faaliyetlerden net kârımız yüzde 22..6 artarak 17.8 milyar TL oldu. Veri merkezi ve bulut alanındaki liderliğimizi, Türkiye'nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kurmak üzere Google Cloud iş birliği ile taçlandırdık. İnsanımıza ve ülkemizin dijital altyapısına yatırım yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
119 BİN FİBER ABONE
Turkcell, uçtan uca fiber erişim ağını büyütmeye devam ederek yıl içinde eklediği 405 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 6.3 milyona çıkardı. 119 bin net fiber abone kazanımı sağlanırken, 100 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abonelerin toplam bireysel fiber aboneleri içindeki payı yüzde 57'ye yükseldi. Turkcell'in veri merkezi işletmeciliğine yönelik yaptığı yatırımların toplamı 2025 yılı itibarıyla 585 milyon euroya ulaştı. 4 binin üzerinde şirkete hizmet sunan veri merkezi ve bulut hizmetleri gelirleri 2024'te 3.5 milyar TL seviyesindeyken, 2025 sonunda 5.1 milyar TL'ye ulaştı. Bu alanda büyüme reel bazda yüzde 45.0 olarak gerçekleşti.