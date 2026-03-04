Turkcell ile ULAK’tan 6G için ortak adım

Turkcell ile ULAK Haberleşme, 6G ve yeni nesil bağlantı teknolojileri için iş birliğine gidiyor. Mobil Dünya Kongresi 2026 kapsamında 3 Mart'ta Barselona'da imzalanan anlaşma ile iki şirket, geleceğin şebeke altyapılarını birlikte geliştirme kararı aldı. Çalışmalar; 6G mimarileri, açık radyo erişim şebekeleri (O-RAN) ve yapay zekâ destekli ağ yönetimi alanlarında yoğunlaşacak. Yeni teknolojiler önce laboratuvar ortamında geliştirilecek, ardından gerçek saha koşullarında test edilecek. Turkcell ve ULAK, elde edilen çıktılar doğrultusunda somut ürün ve çözümlerle geleceğin bağlantı teknolojilerini birlikte tasarlayacak.

"5G'NİN ÖTESİNE GEÇEREK 6G ÇALIŞMALARINI BUGÜNDEN BAŞLATIYORUZ"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi

5G sadece daha hızlı internetten öte, Türkiye'nin dijital ekonomisi için yeni bir altyapı hamlesidir. 2016'dan bu yana 5G hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz ve 1 Nisan'da verilecek ilk 5G sinyali için tüm çalışmalarımızı tamamladık. En geniş frekans portföyünün sahibi ve en fazla 5G yatırımı yapan operatör olarak artık yatırım gücünün ve teknik kapasitenin konuştuğu bir dönemdeyiz. Turkcell, kurulduğu günden bu yana mobil iletişimin oyun kurucusu oldu. 32 yıl önce Türkiye'yi cepten ilk 'alo' ile buluşturduk, şimdi de 5G dönüşümüne liderlik ediyoruz. ULAK ile başlattığımız bu yeni iş birliği ise 5G'nin ötesine geçerek 6G çalışmalarını bugünden başlatma kararlılığımızın bir göstergesidir. Turkcell vizyonunun getirdiği bilinçle 6G'de de öncü olacağız. Türkiye'nin, geleceğin şebekelerinde söz sahibi olması için üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Sami Duman ise açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"ULAK olarak Türkiye'nin haberleşme altyapılarında yerli teknolojilerin payını artırmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar geliştirdiğimiz çözümlerle önemli bir teknik birikim oluşturduk. Turkcell ile başlattığımız bu iş birliği, 6G ve açık şebeke mimarilerinde bu birikimi daha ileri taşıyacak.

6G; daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha akıllı ağ yönetimi anlamına geliyor. Bu dönüşümde geliştiren ve sahada uygulayan bir konumda olmak istiyoruz. Ortak Ar-Ge çalışmalarıyla yeni nesil çözümleri test edecek ve somut çıktılar ortaya koyacağız. Türkiye'nin haberleşme altyapısında güçlü bir yerli ekosistem oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

İş birliği kapsamında iki şirket, 6G ve açık şebeke mimarileri üzerine teknik çalışmalar yürütecek. Ek olarak yapay zekâ destekli ağ yönetimi ve otonom şebeke yeteneklerinin gelişimi için de birlikte çalışacaklar. Ortaya çıkacak teknolojiler kavram doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve gerçek saha ortamlarında test edilecek.

Sürecin devamında ise uygun görülen çözümler ürünleştirme aşamasına taşınacak. Anlaşma kapsamında ayrıca, ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerine birlikte başvurulması ve standart geliştirme çalışmalarına katkı sağlanması planlanıyor.