Turkcell işe alım programını başlattı

Turkcell, genç yeteneklerin kariyerlerine kendi yollarını çizerek başlamalarını destekleyen işe alım programı GNÇYTNK için başvuruları başlattı. Geçen yıl 62 bin 500'den fazla başvuru ile rekor katılıma ulaşan programda GNÇYTNK Full Time ve GNÇYTNK Part Time olmak üzere iki kategori yer alıyor. 3 ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl deneyimli yeni mezunlar programa katılabiliyor. 3. sınıf öğrencileri Part Time, 4. sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar ise Full Time seçeneğine başvuru yapabiliyor. Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu GNÇYTNK programı ile bugüne kadar bin 500'den fazla genç yeteneği Turkcell'e kazandırdıklarını belirterek, "Turkcell olarak her gencin kendi yeteneğine ve hayaline uyan bir yolu olduğuna inanıyoruz" dedi.