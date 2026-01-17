Turkcell tv+ sadeleşıyor

Dijital yayın platformu TV+, yeni dönem stratejisini, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç'un da katıldığı basın toplantısı ile paylaştı. Toplantıda sektörün değişen dinamikleri, izleyici davranışları ve TV+'ın söz konusu dönüşüme verdiği stratejik önemin yanı sıra markanın "TV+ sana yeter" modeli anlatıldı. Yeni modelle abone yorgunluğu iç görüsünden hareketle izleyicinin zamanı, ilgi alanları ve bütçesini gözeten sade, zengin bir ekran deneyimi sunulacak.

UÇTAN UCA TEKNOLOJİ

Ali Taha Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, yatırımlarını uçtan uca teknoloji sağlama vizyonuyla hayata geçirdiklerini söyledi. TV+ için belirledikleri vizyona vurgu yapan Koç, "Yaptığımız yatırımların anlamı, kullanıcı deneyimine ve sürdürülebilir gelire dönüştüğünde ortaya çıkıyor. TV+'ın bugünkü konumu da tam olarak bu yaklaşımın bir sonucu. Yerli ve global içerikleri, canlı yayınları ve spor karşılaşmalarını tek platformda birleştiren modelimizle yayıncılık sektöründe yeni bir denge kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Eskiden 10 yılda bir yaşanan teknolojik dönüşümün artık aylar, hatta günler içinde gerçekleştiğine işaret eden Koç, bu dönüşümün, tüketici beklentileri ve tercihlerini de etkilediğini söyledi. Koç, "Araştırmalar, çoklu platform aboneliklerinin izleyicide hem psikolojik hem de finansal bir yorgunluğa sebep olduğuna işaret ediyor. TV+ olarak, bu duruma değerli bir çözüm sunuyoruz" dedi.



GÜÇLÜ STRATEJİK İŞ ORTAKLARI

TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, içeriğin hâlâ önemli olduğunu ancak tek başına yeterli görülmediğini söyledi. Gökçe, TV+'ın küresel işbirliklerine dikkati çekerek, şunları anlattı: "İzleyici, sadece 'ne izlediğini' değil, 'nasıl izlediğini' de sorguluyor. Aradığı içeriğe zahmetsizce ulaşmak istiyor. Biz TV+'ta IPTV ve OTT'yi aynı dünyada buluştururken, alışkanlıkları yok saymadan yeni izleme davranışlarını doğru okuyan anlayışı benimsiyoruz, deneyimi sadelikle büyütüyoruz. Çoklu abonelikler, dağınık kütüphaneler ve karmaşık arayüzler, abone yorgunluğuna neden oluyor. TV+ olarak bu durumu ortadan kaldıran bir deneyim tasarladık. 1 kutu ya da 1 uygulama, 1 arayüz, 1 abonelik, 1 şifre ve 1 fatura ile çok zengin bir deneyim yaşatıyoruz."