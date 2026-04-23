Turkcell’den 5G uyumlu cihazlarda kampanya

Turkcell, 5G'ye erişimi yaygınlaştırmak amacıyla farklı marka ve model cihazlarda 20 Mayıs'a kadar sürecek kampanya başlattı. Kampanya kapsamında başta iPhone ve Samsung olmak üzere farklı marka ve modelde 5G uyumlu cihazlar, avantajlı ödeme seçenekleri ve peşin fiyatına taksit imkânıyla Turkcell mağazalarında ve Pasaj'da satışa sunulacak. Kampanya kapsamında taksit seçeneklerinden yalnızca tüketici kredisiyle alım yapan bireysel Turkcell müşterileri faydalanabilecek. Sadece bireysel Turkcell müşterileri için geçerli olacak kampanyalar kapsamında ilk etapta, iPhone 17 256GB modelleri peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla Turkcell müşterilerine sunulacak. iPhone 17 modelinde 20 Mayıs'a kadar sunulan taksit imkânı, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde 20-26 Nisan'da geçerli olacak. Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Turkcell'in 5G teknolojisini bütüncül bir ekosistem olarak gördüğünü ve bu çerçevede ilk olarak Turkcell mağazalarını yenilediklerini belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!