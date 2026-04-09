Turkcell’in ’5’e katlama’ kampanyasına büyük ilgi

Turkcell'in 5G'nin hayata geçişini kutlamak için gerçekleştirdiği "5'e katlama" kampanyası, kısa sürede gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekti. Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ve mobil operatörü Turkcell'in toplam 5G abone sayısı 15 milyona ulaştı. 5G ile Beşliyoruz kampanyasına katılan kullanıcı sayısı ise bir haftada 10 milyonu aştı, kampanya kapsamında kullanıcılara toplam 1,4 milyar GB hediyesi tanımlandı.

Turkcell gücünde 5G deneyimini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen kampanyada, kullanıcı başına ortalama 140 GB ek fayda sunuldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Diyarbakır, Bursa, Antalya, Şanlıurfa ve Mersin kampanyaya en yoğun ilgi gösteren iller oldu.

EK FAYDALAR VE CİHAZ KAMPANYALARIMIZLA 5G DENEYİMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Bu verilerin, yeni nesil bağlantı deneyimine yönelik ilgiyi net biçimde ortaya koyduğuna işaret eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: "Türkiye'nin 5G'ye geçişini kutlamak için kampanyamızı aylar öncesinde kurguladık. Sadece 5G abonelerinin değil, tüm abonelerimizin paketini 5'e katladık. İlk andan itibaren sosyal medyada kampanyamıza büyük ilgi olduğunu gördük. Binlerce organik video ve sosyal medya editinin yapıldığını görmek bizi mutlu etti. Halkımız mizahı seviyor. Dijital mecralarda yapılan şakalar da kampanyamızın gücünü gösterdi. Turkcell olarak önceliğimiz, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak. Turkcell gücünde 5G'yi toplumun her kesiminin doyasıya deneyimlemesi için çalışıyoruz. Ek faydalar ve cihaz kampanyalarımızla 5G coşkusunu ve avantajlarını ülkemizin her köşesinde yaşatmayı sürdüreceğiz."

Yeni Turkcell'li olanların da faydalanabildiği "5'e katlama" kampanyası Nisan sonuna kadar devam ediyor. Bunun yanı sıra katlanan paketler, ek GB'ların tanımlandığı günden itibaren bir ay süreyle geçerli oluyor. Kampanyaya Turkcell uygulaması üzerinden, Turkcell İletişim Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığıyla ya da 5KAT yazıp 2200'a göndererek katılmak mümkün.