Turkcell’in ilk çeyrek geliri 48 milyar TL’ye çıktı

2025'in birinci çeyrek operasyonel ve finansal sonuçlarını açıklayan Turkcell, bu dönemde 3.1 milyar lira net kâr elde etti. Konsolide gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.7 artarak 48 milyar lira oldu. Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kazanç (FAVÖK) marjında yüzde 43.7 ile son 10 yılın en yüksek birinci çeyrek seviyesi kaydedildi. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz güçlü sonuçlar, 2025 yılı hedeflerimize ulaşma konusundaki inancımızı pekiştirdi. Bu güçlü performans, çeşitlendirilmiş iş modelimizin dayanıklılığını ve stratejimizdeki icra kabiliyetimizi yansıtıyor" dedi. Güçlü operasyonel performansını yılın ilk 3 ayında da devam ettiren şirket, stratejik öncelik olarak belirlediği veri merkezi ve bulut alanında yüzde 47.5 büyüme kaydetti. Turkcell'in dijitalleşme vizyonu doğrultusunda geliştirdiği mobil uygulaması, 2025'in ilk çeyreğinde 26.7 milyon aktif kullanıcıya ve 543 milyon ziyaret sayısına ulaştı. Altyapı ve önyüz iyileştirmelerinin etkisiyle dijital kanalları tercih eden müşteri sayısı, 2025'in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterdi.Ali Taha Koç, "Güçlü mobil abone başı ortalama gelir (ARPU) büyümemiz ve techfin faaliyetlerimizdeki kuvvetli yükselişle ilk çeyrekte de başarılı finansal sonuçlar kaydettik" ifadelerini kullandı. Yılın ilk çeyreğinde konsolide gelirin, mobil ve sabit hatlardaki ARPU artışı, faturalı aboneler öncülüğünde genişleyen kullanıcı tabanı ve stratejik alanlarda sağlanan güçlü gelir büyümesi sayesinde yıllık yüzde 12.7 artarak 48 milyar liraya ulaştığını aktardı. Koç, mobil pazarda liderliklerinin sürdüğüne işaret ederek, net 153 bin faturalı mobil abone kazanımıyla faturalı abone oranının yüzde 76'ya ulaştığını belirtti. Bunun 2000'den bu yana elde edilen en yüksek oran olduğunu vurgulayan Koç, "12 ayda 1.6 milyon faturalı abone kazanmış olduk" dedi.