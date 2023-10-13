Turkcell’in yeni CEO’su Ali Taha Koç

Turkcell'ingenel müdürlüğüne Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç getirildi. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Dallas Texas Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlayan Koç, ABD'de Intel şirketinde Ar-Ge mühendisi olarak çalışmaya başladı. Bu sürede 61 patent geliştiren Koç'un 23 bilimsel makalesi yayımlandı. Koç, 2013'te en çok patent üreten ve ödül alan 10 mühendisten biri oldu. Türkiye'ye 2014'te dönen Koç, Başbakanlık Başmüşaviri olarak göreve başladı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'na atanan Koç, eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nin kurulum sürecini yönetti. 2018'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na atanan Ali Taha Koç, aynı zamanda TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.