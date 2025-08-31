Türkiye 5G’ye 1 nisan 2026’da geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirterek, 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerin 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını ifade etti. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale ilanının dün Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Böylece 5G teknolojisinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir eşiğin daha aşıldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: "5G ihalesini 16 Ekim'de gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak. Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029'dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5'ini BTK'ye ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacak."

ŞARTNAME BEDELİ 1 MİLYON LİRA

Bakan Uraloğlu, ihalelere ilişkin şu ayrıntıları paylaştı: "700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi."

5G'DE DE STANDARTLARI TURKCELL BELİRLEYECEK

5G ihalesine ilişkin ihale ilanının yayımlanmasıyla birlikte, geleceğin iletişim teknolojilerine geçiş için tarihi bir adım atıldı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak 5G'ye geçiş sürecinde çok kritik bir ana tanıklık ediyoruz. Bizim için 5G, yalnızca bir hız artışı deği;l Dijitalin Yüzyılı'na yön verecek milli bir teknolojik gelişim. 2G, 3G ve 4.5G'de standartları belirleyen şirket olarak, 5G konusunda da en kaliteli hizmeti sunmaya kararlıyız. 30 yılı aşan birikimimizle bu tarihi göreve hazırız" dedi.