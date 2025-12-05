Türkiye-ABD arasında ’enerji’ ortaklığı! ABD İstanbul Başkonsolosu 100 milyar dolarlık hedefi açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın TPAO ile ABD'li enerji devleriyle yaptığı görüşmenin ardından ülkede doğal gaz yatırımı yapmak istediklerini ve bu doğrultuda yeni anlaşmalara imza atılabileceğini söylemesinin ardından ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally'den 'enerji' vurgulu ikili ticaret anlaşması mesajı geldi.

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine giden yolun enerjiden geçtiğini vurgulayan Lally, "Türkiye'yi bu açıdan önemli bir ortak olarak görüyoruz. Enerji güvenliği, arzın sürekliliği ve rekabetçi fiyatlar sağlayarak, enerji işbirliğimiz üzerinden ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendiriyoruz." dedi.

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİNDE TİCARİ İLİŞKİLERİ MASAYA YATIRILDI

Başkonsolosluk görevine geçen ay atanan Lally, bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlenen 25. Dünya LNG Zirvesi kapsamında AA muhabirine, etkinliğe özellikle ABD-Türkiye işbirliğini anlatmak amacıyla katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Eylül'de Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi anımsatan Lally, şöyle devam etti:

"Bu görüşmede ticari ilişkilerimizi nasıl büyütmek istediğimizi, 100 milyar dolarlık hedef doğrultusunda nasıl çalışmamız gerektiğini konuştuk. Bu hedefe giden yol da enerjiden geçiyor. Dolayısıyla burada bulunmamın nedeni, LNG işbirliğimizi konuşmak. Çünkü Türkiye'yi bu açıdan önemli bir ortak olarak görüyoruz. Enerji güvenliği, arzın sürekliliği ve rekabetçi fiyatlar sağlayarak, enerji işbirliğimiz üzerinden ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendiriyoruz."

TÜRKİYE, ENERJİYE İHTİYAÇ DUYUYOR

Lally, iki ülkenin doğal ortaklar olarak yıllardır enerji alanında bölgede işbirliği yaptığına dikkati çekerek, "Türkiye, ekonomisini büyütmek için daha fazla enerji kaynağına ihtiyaç duyuyor ve ABD, bu konuda avantajlı ticari koşullar ve uzun vadeli bir vizyon sunan güvenilir bir ortak olarak burada. Türkiye'nin karasal altyapısına ve yeniden gazlaştırma tesislerine yaptığı yatırımlar, ülkeyi çok cazip bir pazar haline getiriyor. Bu nedenle enerji güvenliğimize karşılıklı olarak katkı sağladığımıza ve başkanlarımızın ikili ticaret için koyduğu 100 milyar dolarlık hedefe doğru ilerlediğimize yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

"ABD-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİNİN TÜM ALANLARDA ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Bölgesel enerji güvenliğinde Türkiye-ABD ortaklığının önemine de değinen Lally, "Biz, ABD-Türkiye işbirliğinin tüm alanlarda önemli olduğuna inanıyoruz. Büyükelçimiz (ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom) Barrack'ın da söylediği gibi, ilişkilerimizi bölgesel sorunları ele almak için geliştirmeye ve büyütmeye devam etmek istiyoruz. Bunun için enerji ortaklığının doğru yol olduğuna inanıyoruz. Türkiye, yalnızca LNG'de değil, altyapı dahil enerjinin tüm alanlarında Amerikalı tedarikçilerle yakın çalışarak kendisini her zaman bölgesel bir merkez olarak konumlandırmaya çalıştı. İşte bu da onlarca yıllık ortaklığı geleceğe taşımak istediğimiz nokta." ifadelerini kullandı.

Lally, Türkiye'nin bölgesel LNG arzındaki rolüne de dikkati çekerek, "Türkiye, boru hatları dahil olmak üzere karasal doğal gaz altyapısını geliştirme konusunda uzun vadeli bir yaklaşım benimsediği gibi, bölgesel pazarı da dikkate alıyor. LNG, esnek sevkiyat imkanları sayesinde Amerikalı ve Türk şirketlerinin sadece ikili düzeyde birlikte çalışmasını değil, bölgeye de evleri ısıtan, fabrikaları çalıştıran ve ekonomik büyümeyi destekleyen enerji sağlamasını mümkün kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SİVİL NÜKLEER İŞBİRLİĞİNİN TÜM ALANLARINDA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye ile ABD arasında yakın zamanda nükleer enerji alanında imzalanan anlaşmaya da değinen Lally, şöyle devam etti:

"Bu, genel ortaklığımızın bir parçası. ABD ve Türkiye'nin uzun vadeli enerji ortaklıklarını göz önünde bulundurmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Sivil nükleer endüstrisi de uzun vadeli bir endüstri. 25 Eylül'de gördüğümüz üzere, bunu başkanlarımızın görüşmesine bağlayacak olursak, Türkiye'nin ekonomisini besleyecek uzun vadeli enerji ihtiyacını karşılamak için sivil nükleer işbirliğinin tüm alanlarında birlikte çalışacağız."

Lally, özel sektördeki işbirliği fırsatlarına ilişkin de Türk Hava Yolları'na Boeing uçaklarının teslimini içeren sivil havacılık alanındaki anlaşmayı örnek göstererek, "Bilgi teknolojileri, sağlık hizmetleri ve ticaretimizi 100 milyar dolar hedefine ulaştırmak için fırsat gördüğümüz tüm alanlarda çalışmayı sürdüreceğiz. Türk ortaklarımızla işbirliği yapmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.