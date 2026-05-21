Türkiye artık kritik bir ortak

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin 14 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle gerçekleştirilen Türkiye temaslarını ülkenin Türkiye Büyükelçisi Van de Velde SABAH'a değerlendirdi. Van de Velde, ekonomik misyonun kapsamının klasik ticaret diplomasisinin ötesine geçtiğini ifade etti.

40 ANLAŞMA İMZALANDI

Van de Velde, Türkiye'nin savunma sanayisi, yüksek teknoloji üretimi, genç nüfusu ve stratejik konumuyla Avrupa açısından vazgeçilmez bir ortak haline geldiğini söyledi. Yaklaşık 40 yeni ticari anlaşmanın imzalandığı temaslarda, ekonomik güvenlikten dayanıklı tedarik zincirlerine kadar birçok başlık masaya yatırıldı. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, 14 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonu'nun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve jeopolitik bir yeniden yakınlaşma süreci olduğunu belirterek, Türkiye'nin artık Avrupa açısından "alternatif bir pazar" değil, yüksek teknoloji üretim kapasitesi, genç insan kaynağı ve savunma sanayisindeki yükselişiyle kritik bir ortak olarak konumlandığını söyledi.

EKONOMİ DÖNÜŞÜM GEÇİRDİ

Son kapsamlı Belçika ekonomik misyonunun Türkiye'ye düzenlenmesinin üzerinden 14 yıl geçtiğini hatırlatan Van de Velde, bu süre içerisinde Türkiye ekonomisinin çok ciddi bir dönüşüm geçirdiğini söyledi. "Bizim için artık yeniden Türkiye'yi yerinde okumak, sanayi altyapısını görmek ve yeni dönemin stratejik ortaklık alanlarını tanımlamak gerekiyordu" diyen Büyükelçi, Belçikalı şirketlerin Türkiye'ye ilişkin eski algılarla hareket ettiğini ancak mevcut tablonun çok farklı olduğunu vurguladı. Van de Velde, "Bugün Türkiye yalnızca büyük bir tüketim pazarı değil; sofistike üretim altyapısına sahip, ileri mühendislik kapasitesi geliştirmiş ve Avrupa tedarik zincirleri açısından kritik rol oynayan bir sanayi gücü haline geldi" ifadelerini kullandı. Beş gün süren temaslarda enerji, savunma sanayisi, havacılık, biyofarmasötik, lojistik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm başlıklarının ön plana çıktığını aktaran Van de Velde, özellikle enerji güvenliği ve sanayi rekabetçiliği alanlarında Türkiye ile Avrupa arasında güçlü iş birliği alanları bulunduğunu kaydetti. Belçika ve Avrupa Birliği'nin enerji bağımlılığı, tedarik zinciri kırılganlıkları ve rekabetçilik gibi yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Van de Velde, Türkiye'nin de benzer meydan okumalar yaşadığını ancak bunun aynı zamanda yeni iş birlikleri için fırsat yarattığını belirterek, "Artık yalnızca ticari ilişkileri konuşmuyoruz. Ekonomik güvenlik, dayanıklı tedarik zincirleri ve uzun vadeli sanayi iş birlikleri yeni dönemin temel başlıkları haline geldi" dedi. Türkiye ile Belçika arasındaki toplam ticaret hacminin 9.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlatan Van de Velde, iki ülke ilişkilerinin artık sadece dış ticaret rakamlarıyla ölçülemeyeceğini vurguladı.





"ANLAŞMALARIN ÖTESİNDE STRATEJİK YAKINLAŞMA OLUŞTU"

Yaklaşık 40 yeni ticari anlaşma ve iş ortaklığının imzalandığı temasların ardından değerlendirmede bulunan Van de Velde, ziyaretin en önemli çıktısının uzun vadeli stratejik güven ortamı olduğunu söyledi ve ekledi: "Biz bu misyona anlaşmalar yapmak için geldik. Ancak Türkiye'den yalnızca ticari sonuçlarla değil, uzun vadeli stratejik ortaklığın temellerini güçlendirmiş olarak ayrılıyoruz. Bu ziyaretin gerçek değeri de burada yatıyor."



SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞBİRLİĞİ

Van de Velde, Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinin Belçika tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti. Belçikalı heyetin Baykar ziyaretinin bu açıdan önemli olduğunu ifade eden Büyükelçi, Selçuk Bayraktar tarafından yapılan sunumlarda Türkiye'nin insansız hava araçları ve yeni nesil savunma teknolojilerindeki kapasitesinin yerinde incelendiğini söyledi. "Türk savunma sanayisinin ulaştığı ölçek artık Avrupa'nın göz ardı edebileceği bir seviyenin çok ötesinde" diyen Van de Velde, Belçika'nın karşılıklı fayda sağlayacak ortak üretim ve teknoloji iş birliklerine açık olduğunu kaydetti.