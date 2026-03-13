Türkiye, Avrupa’da fiber altyapıda ilk 3’e girdi: Hedef 750 bin kilometre!

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI OLARAK YÜK, İNSAN VE DATA ULAŞIMINDAKİ İDDİAMIZI HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, bilişim ve haberleşmenin ekonomik büyümeden istihdama, küresel rekabet gücünden milli güvenliğe kadar her alanda belirleyici rol oynadığını dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yüksek hızlı bağlantı gibi teknolojiler, ülkelerin kalkınma hızını doğrudan etkilemekte; yenilikçiliği ve verimliliği zirveye taşımaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yük, insan ve data ulaşımındaki iddiamızı her geçen gün artırıyor; ülkemizin geleceğinin inşasına yönelik yatırımlarımıza çıtayı yükselterek devam ediyoruz."

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu AK Parti Hükümetlerinin kararlılığı ve Türk Telekom gibi uzman kurumların inançlı çalışmalarıyla dijital dönüşümde küresel bir oyuncu olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.