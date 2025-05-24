Türkiye Avrupa’da yeniden ilk sıraya yükseldi

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karşılaştırıldığında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında ilk sıraya yerleşti. Koyun varlığında Türkiye, Avrupa'daki en yakın rakibi olan İspanya'yı üç kat geçti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2024'te AB ülkelerine kıyasla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığında lider konuma geldi. Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 16 milyon 429 bin adetle Fransa alırken, onu 10 milyon 461 binle Almanya, 6 milyon 308 binle İrlanda, 6 milyon 190 binle Polonya, 6 milyon 174 binle İspanya, 5 milyon 765 binle İtalya ve 3 milyon 562 binle Hollanda izledi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2.4 artışla 16 milyon 986 bin oldu. Böylece, Türkiye, geçen yıl AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan varlığında ilk sırada yer aldı. Türkiye, 2023 yılında ise büyükbaş sayısında Fransa'nın ardından ikinci sırada bulunuyordu.

İSPANYA'YI ÜÇE KATLADI

AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 13 milyon 476 binle İspanya aldı. Onu 10 milyon 443 binle Romanya, 7 milyon 774 binle Yunanistan, 6 milyon 607 binle Fransa takip etti. Türkiye'nin toplam küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 4.8 yükselerek 54 milyon 903 bin olurken, koyun varlığı 44 milyon 81 bine çıktı. Koyun varlığında Türkiye, Avrupa'daki en yakın rakibi olan İspanya'yı 3 kat geçti.