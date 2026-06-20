Türkiye Avrupa’nın enerji üssü olacak

Dünyada artan enerji krizine karşı Türkiye'nin rolü her geçen gün daha da büyüyor. Türkiye Avrupa'nın enerji üssü olmaya doğru emin adımlarla yürüyor. Avrupa ile enerji işbirliğine dair son çalışmalar 7. Türk-Alman Enerji Forumu'nda da ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji Güvenliği için Ortaklık" temasıyla düzenlenen 7. Türk-Alman Enerji Forumu kapsamında, Federal Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Katherina Reiche ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Bayraktar, "Dünyanın bu enerji dönüşümü sürecinde mutlaka madenleri bu sürece dahil etmemiz gerekiyor. Burada daha geniş çaplı özellikle kritik madenlerde işbirliği önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte çalışma gruplarımızda bu çalışmaları daha yakından yürüteceğiz" dedi. Bayraktar, görüşmeye ilişkin de, "Enerji ve madencilik alanlarındaki ortaklık vizyonumuz doğrultusunda, ikili görüşmelerimizde mutabık kaldığımız konuları sahada somut projelere dönüştürecek teknik ve operasyonel adımları ele aldık" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK BAĞLAR DERİNLEŞECEK

Reiche ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, dünya genelinde risklerin azaltıldığı ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, Türkiye ve Almanya'nın daha derin bir işbirliği için önemli potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Şimşek, "Savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşüm alanlarındaki işbirliğimizi genişletmek için muazzam bir alan olduğu gibi, her iki ülkenin de güçlü bir şekilde varlık gösterdiği üçüncü pazarlardaki ortaklıklarımızı güçlendirme potansiyeli de bulunmaktadır. Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirmeyi ve genişletmeyi bekliyoruz" dedi.