Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliklerine odaklanılacak

Gürcistan'da yapılacak iş forumunda, üç ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ilerleyen dönemde ticaret alanına daha fazla yansıması için atılacak adımlara dair yol haritası belirlenecek. Ticaret Bakanı Bolat, ziyareti kapsamında Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bolat, TAGİF'e katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için bugün Gürcistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bolat, iki günlük ziyareti kapsamında Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Bu ikili görüşmelerde, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile lojistikten yatırımlara birçok konu kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

FORUM, BÖLGESEL TİCARETE İVME KAZANDIRACAK

Bolat, üç ülkenin iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenecek TAGİF'in açılışında da konuşma yapacak.

Güney Kafkasya'daki en büyük üç ekonomiyi bir araya getirecek forum kapsamında, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların geliştirilmesi yanında bölgesel işbirlikleri de kapsamlı şekilde ele alınacak.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'dan yaklaşık 500 iş insanının katılımıyla gerçekleştirilecek TAGİF'in bölgesel ticarete önemli bir ivme kazandırması hedefleniyor.

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkilerin ilerleyen dönemde ticaret alanına daha fazla yansıması için atılacak adımlara dair yol haritası oluşturulacak.

ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ ALTYAPI VE ENERJİ PROJELERİYLE GÜÇLENİYOR

Türkiye, geçen yıl Gürcistan ile yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı. Türkiye'nin söz konusu ülkede şu ana kadar değeri 2,2 milyar dolara ulaşan yatırımı bulunuyor. Türk müteahhitleri de Gürcistan'da 5,6 milyar dolar değerinde 304 proje üstlendi.

Türkiye'nin Azerbaycan ile geçen yıl ikili ticareti yaklaşık 7 milyar dolar oldu. Türkiye'nin Azerbaycan'da 18 milyar dolara ulaşan yatırımı bulunurken Türk müteahhitleri bu ülkede yaklaşık 22 milyar dolarlık 569 projede görev aldı.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu gibi altyapı ve enerji projeleriyle taçlanan üçlü işbirliği, Asya ile Avrupa'yı kesintisiz birbirine bağlayan Orta Koridor'un belkemiğini oluşturuyor. Bu stratejik ulaştırma ve lojistik koridorları, geniş bir coğrafyanın bölgesel kalkınmasına ve küresel tedarik zincirlerine entegrasyonuna önemli katkı sunuyor.

Bu kapsamda, 7'ncisi düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu, üç dost ülke arasındaki ticaret hacminin, hedeflenen seviyelere ulaştırılması, ortak ticaret hedeflerinin aşılması ve karşılıklı yatırımların ivme kazanması noktasında kritik bir mekanizma vazifesi görüyor.