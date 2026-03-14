Türkiye-Birleşik Krallık ihracatında rekor artış

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması güncelleme müzakereleri ve ikili iş birliği adımları, Türkiye'nin bu ülkeye ihracatında önemli bir ivme sağladı. Hedef, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 40 milyar dolar seviyesine çıkarmak olarak belirlenirken, ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerde ilerlemeler kaydediliyor.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE REKOR İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı ocak-şubat döneminde 2 milyar 244 milyon 200 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artış anlamına geliyor; 2025 ocak-şubat döneminde ihracat 2 milyar 71 milyon 800 bin dolardı.

Birleşik Krallık, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumunu korurken, ilk sırada Almanya (3 milyar 248 milyon 500 bin dolar) yer aldı. ABD, İtalya ve İspanya sırasıyla 2 milyar 21 milyon 200 bin dolar, 1 milyar 971 milyon dolar ve 1 milyar 604 milyon 400 bin dolarlık ihracat rakamlarıyla takip etti.

İHRACATTA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Birleşik Krallık'a en fazla ihracat otomotiv endüstrisi tarafından gerçekleştirildi ve bu sektör 573 milyon 367 bin dolar ile liderliği kaptı. Otomotivi 273 milyon 215 bin dolarla elektrik ve elektronik, yaklaşık 204 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 138 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ve 114 milyon 570 bin dolarla çelik sektörü izledi.

İhracat artışında ise lider çelik sektörü (40 milyon 600 bin dolar) oldu. Bunu 28 milyon 800 bin dolarla elektrik ve elektronik, 18 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 15 milyon 800 bin dolarla gemi, yat ve hizmetleri ve 8 milyon 600 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller takip etti.

Türkiye-Birleşik Krallık ticaretinde önümüzdeki dönemde, dijitalleşmeden üçüncü ülkelerdeki iş birliğine kadar geniş bir yelpazede iş birliği adımlarının ihracat rakamlarını daha da artırması bekleniyor.

TİM verilerine göre, 2026 ocak - şubat döneminde Birleşik Krallık'a en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:

1 OCAK - 28 ŞUBAT (BİN DOLAR) SEKTÖR 2026 Otomotiv Endüstrisi 573.366,73 Elektrik ve Elektronik 273.215,42 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 203.955,56 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 138.014,51 Çelik 114.570,56 Demir ve Demir Dışı Metaller 102.537,44 İklimlendirme Sanayii 78.649,51 Gemi, Yat ve Hizmetleri 67.477,97 Makine ve Aksamları 64.687,35 Tekstil ve Ham Maddeleri 57.859,01