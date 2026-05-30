Türkiye buğdayda tarih yazmaya hazırlanıyor

Küresel ölçekte gıda arzı endişeleri büyürken, Türkiye'den tarihi bir üretim haberi geldi. İran-İsrail/ABD gerilimi sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla dünya piyasalarında kıtlık korkusu artarken, Türkiye'de yağışlar tarımı adeta yeniden canlandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye geneli kümülatif yağışları son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

23 MİLYON TON

Bu gelişme, hububat üretiminde de tarihi bir sıçramanın kapısını araladı. Ulusal Hububat Konseyi'nin mayıs ayı verilerine göre, nisan ayındaki rekor yağışların etkisiyle kuraklık riski azalırken buğday rekolte beklentisi de 23 milyon ton seviyesine yükselerek tarihi bir rekora göz dikti. "2025-2026 Sezonu Hububat Rekolte Tahmin Raporu" yayımlayan konsey aynı raporda arpa üretiminin de 8.7 milyon ton seviyesine çıkabileceğini açıkladı. Nihai üretim miktarlarında önümüzdeki süreçte dane dolum dönemindeki sıcaklık seyrinin ve mayıs yağışlarının dağılımının belirleyici olacağı, gıda arz güvenliği kapsamında gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

ÇİFTÇİ ŞÜKÜR DUASINDA

Geçen yıl don ve kuraklıkla mücadele eden üretici bu sezon adeta nefes aldı. "Geçen yıl kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıyorduk. Bu sene yağışlar sayesinde şükür duasına çıktık, kurbanlar kestik" diyen çiftçiler, yağışların hububatta yüz güldürdüğünü aktardı. Yağışların verimi artırdığını belirten üreticiler, "Eğer bir aksilik olmaz, artık sıcaklık da yükselirse buğdayda yeni bir rekor kırılabilir" diye konuştu. Bu yıl Hürmüz Boğazı nedeniyle girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini belirten çiftçiler, "O nedenle açıklanacak olan buğday alım fiyatı çok önemli. Cumhurbaşkanımızın da yüzümüzü güldürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Elmalı, Türkiye'nin son 66 yılın en iyi yağışını aldığına dikkat çekerek, "Hal böyle olunca yeraltı suları da doldu. Toprak suya doydu. Hem hububat hem de meyve için çok güzel bir yağış aldık" dedi. Bazı bölgelerde yağışlar nedeniyle tarım arazilerinin sular altında kaldığını anlatan Elmalı, "Ancak buğday ambarı olarak görülen Konya, Yozgat, Ankara'da bir sıkıntı yok şükür. Yağışlara doyduk artık duamız sıcaklık için. Eğer o da beklediğimiz gibi giderse buğday rekoltesinde tüm zamanların rekoru kırılır" diye konuştu.

FİYATTA DA YÜZÜMÜZ GÜLSÜN

Çiftçinin geçen yıl çok zor bir hasat dönemi geçirdiğini anlatan Elmalı, şöyle devam etti: "Hem zirai don hem de kuraklık nedeniyle verim düştü, çiftçimiz çok borçlandı. Bu sene de Hürmüz boğazı kapandığı için gerek gübre gerekse ilaçlamada fiyatlar katlandı. O nedenle buğdayda açıklanacak olan alım fiyatı çok önemli. Cumhurbaşkanımızdan bir müjde bekliyoruz. Eğer güzel bir fiyat açıklanırsa son 2-3 yıldır zor zamanlar geçiren çiftçinin yüzü gülecek, borçlarını ödeyebilecek."

KURU TARIM ALANINDA VERİM ARTTI

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, bu sene yağışların yüz güldürdüğünü belirterek, güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi. Normal zamanda sulu tarım alanında dekar başına 700 kilogram, kuru tarım alanlarında ise dekar başına 200-250 kilogram hasat aldıklarını anlatan Kavuneker, "Sulu tarım yaptığımız bölgede çok yağış nedeniyle pas dediğimiz bir hastalık çıktı, çiftçimiz ilaçlama yaptı. Şimdilik taneler iyi durumda, kontrol altına alındı. Eğer sıcaklık da artarsa 700 kilogram verim alırız. Kuru tarım alanında ise yüksek yağış verimi artırdı. Bu sene burada dekar başına alacağımız verim 450-500 kilograma kadar çıkacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.