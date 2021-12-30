Türkiye Cargill’in üretim üssü oldu

Cargıll
Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu, 2021 yılında hem gıda hem de diğer faaliyet gösterdikleri biyoendüstri ve hayvan beslenmesi alanlarında, ihtiyaçları kesintisiz bir şekilde karşılayarak, pandemi döneminde başarılı bir sınav verdiklerini söyledi. Fabrikalarında aldıkları sıkı tedbirler sayesinde, yüzde 100 doğal ve yerli tarımsal hammaddelerle üretimi aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Tarakçıoğlu, 2021'e ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'de hem ürünlerimizle hem de sosyal sorumluluk programlarımızla değer yarattığımız 62 yılın sonunda, önemli bir üretim üssü konumuna geldik. Bu yıl Cargill'in Hindistan
merkezli gıda bileşenleri iş kolunun liderliğini de üstlendik. Artık 3 milyara yakın nüfuslu, 70'i aşkın ülkeyi kapsayan Cargill Gıda
Ortadoğu, Türkiye, Afrika ve Hindistan bölgesini İstanbul
'dan yönetiyoruz."
EN KAPSAMLI TESİS
Dünyanın en büyük inovatif gıda şirketlerinden biri olarak, tüketici trendlerini yakından takip ederek talep ve ihtiyaçları analiz ettiklerini ifade eden Tarakçıoğlu, "Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırımla Orhangazi
tesisimizde kurduğumuz INFUSE Uygulama Merkezi'ni devreye aldık. Uygulama merkezimizin bölgeye özel süt ürünlerinin üretilmesinde Türkiye, Orta Doğu
ve Afrika bölgesinin en kapsamlı, en iyi teknik ve uygulama bilgisine sahip tesisi olmasını hedefledik" değerlendirmesini yaptı.
VEGAN ÜRETİME KATKI
Gıda üreticilerine yönelik bir araştırma sahası olacak olan tesislerinde ithal formüllerin yerelleştirilmesi ve yerelde üretilmesi konusunda çalışmalar yapacaklarını kaydeden Tarakçıoğlu, bölgede yoğun olarak tüketilen süt ürünlerinin yanı sıra, vegan ürün çeşitlerinin artmasına da katkıda bulunacaklarına dikkat çekti. Tesislerinde, vegan süt ve peynir gibi inovatif ürünler için reçete geliştirip, prototip üretilmesine olanak sağlayacaklarını belirten Tarakçıoğlu, "Böylece gıda üreticileri, zor olduğu için yurtdışında hazırlanan ve test edilen bu karışımları artık Türkiye'de üretebilecekler" dedi.
PAKETLİ ÜRÜNE TALEP ARTTI
PANDEMININ, tüketici tercihlerinde önemli değişimleri tetiklediğine işaret eden Tarakçıoğlu, "Özellikle saklama koşullarının kolaylığı, hijyenik paketlemesi ve uzun raf ömrü sayesinde paketli gıdalara talep, önemli oranda arttı" diye konuştu. Giderek daha fazla tüketicinin tercihini sürdürülebilir şekilde üretilebilen gıdadan yana kullandığını kaydeden Tarakçıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Hayvansal gıdalardan uzaklaşarak, portföyümüzde yer alan bezelye proteini gibi daha az su harcanarak üretilebilen, bitkisel bazlı kaynaklara yöneliyorlar. Araştırmalar sağlıklı, pratik ve keyif veren gıda ve içeceklere yönelik talebin artarak devam edeceğini gösteriyor. 2022'de de inovatif ürünlere yönelik reçetelerimiz, global ve bölgesel tedarik zincirimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunmaya devam edeceğiz. Gıda ürünlerindeki kalori, şeker, yağ ve tuzu azaltan gıda bileşenlerimiz; trans yağ ve kolesterol içermeyen yeni nesil yenilebilir yağlarımız, organik kakao ve vegan çikolatamız da tüketim tercihlerine uygun gıdaların raflarda daha fazla yer bulmasına katkı sağlamaya devam edecek. Türkiye'nin ilk yerli ve bitkisel trafo yağımızla yeşil enerjiyi destekleyeceğiz."