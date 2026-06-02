Türkiye çipte milli hamleye hazırlanıyor

ABD, Çin ve Avrupa Birliği milyarlarca dolarlık yatırımlarla çip üretim kapasitelerini artırırken, ülkeler kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltacak adımlar atıyor. Türkiye de bu kapsamda çip alanında bugüne kadarki en kapsamlı hamlelerinden birine hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2030 Stratejisinde yer alan Ulusal Çip Konsorsiyumu, kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezlerini aynı çatı altında buluşturacak. Konsorsiyum ile Türkiye'nin çip teknolojilerindeki mevcut bilgi birikiminin tek merkezden koordine edilmesi ve güçlü bir üretim ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.

TASARIMDAN PAKETLEMEYE...

Konsorsiyumun temel amacı, çip tasarımından üretime, paketlemeden test süreçlerine kadar uzanan kritik aşamaların Türkiye'de gerçekleştirilmesini sağlamak. Böylece savunma sanayisi, otomotiv, haberleşme, enerji ve yapay zekâ teknolojileri gibi stratejik alanlarda kullanılan çiplerde yerli kapasitenin artırılması planlanıyor. Çip teknolojileri, enerji ve savunma sistemleri kadar stratejik hale gelirken, yerli üretim kabiliyetinin artırılması ile Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından önemli bir adım.

HEDEF TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEK

Türkiye'nin yol haritası yalnızca üretim tesisleri kurmakla sınırlı değil. Uzun vadeli planlar arasında ileri teknoloji üretim altyapılarının oluşturulması, nitelikli insan kaynağının artırılması ve yerli çip tasarım şirketlerinin küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirilmesi bulunuyor. Bu kapsamda üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında daha güçlü iş birliklerinin kurulması hedeflenirken, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren ülkeler arasında yer alması amaçlanıyor.

YERLİ İMKÂNLAR İLE KARŞILANACAK

Çip üretimi hamlesi, Türkiye'nin yüksek teknoloji hedeflerinin de temel taşlarından biri olarak görülüyor. Önümüzdeki dönemde veri merkezleri, yapay zekâ uygulamaları ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerine yönelik yatırımların artması beklenirken, bu alanların ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapının önemli bölümünün yerli imkânlarla karşılanması hedefleniyor.

STRATEJİK BAĞIMSIZLIK HAMLESİ

Bugün gelişmiş çip üretiminin büyük bölümü sınırlı sayıdaki ülkenin kontrolünde bulunuyor. Türkiye'nin hayata geçirmeyi planladığı Ulusal Çip Konsorsiyumu, yalnızca bir sanayi yatırımı değil, aynı zamanda stratejik bağımsızlık hamlesi olarak öne çıkıyor. Girişimin Türkiye'nin küresel teknoloji yarışındaki konumunu güçlendirmesi, yüksek katma değerli üretimi artırması ve ülkeyi bölgesel bir çip geliştirme ve üretim merkezi haline getirmesi bekleniyor.