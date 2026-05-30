Türkiye çıtayı yükseltti! e-ihracatta hedef 35 ülke

E-İHRACAT 6.4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Önal, Antalya'da katıldığı bir programda, AA muhabirine, e-ticaretin teknolojik dönüşüm sayesinde daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin e-ihracat alanında son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirten Önal, "Yola çıktığımızda 2022'de E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesini kurduk. 2023'te de ihracat desteklerini hayata geçirdik. O dönemde ihracat 2 milyar dolardı. Bunu 6,4 milyar dolara kadar ulaştırdık." diye konuştu.

E-ihracat verilerini ölçme konusunda veri sıkıntısı yaşandığını ifade eden Önal, aslında rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Bazı ülkelerin Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Önal, "Suudi Arabistan, e-ihracat alanında Türkiye'yi yakından incelemekte. Çin'den sonra en başarılı e-ihracat politikası örneğinin Türkiye'de olduğunu değerlendiriyorlar." bilgisini verdi.