Türkiye Diyanet Vakfı açıkladı: 2 bin 887 öğrenciye burs

2022-2023 eğitim öğretim yılında 1570'i Türk, 1317'si uluslararası olmak üzere öğrenci 2 bin 887 öğrenci Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)'nin eğitim bursunu almaya hak kazandı.

Yeni eğitim dönemiyle birlikte Türkiye'deki lise ve üniversitelerde eğitimini sürdüren burslu Türk öğrenci sayısı 3 bin 206, burslu yabancı öğrenci sayısı ise 3 bin 240 oldu.

Böylece, TDV'nin burs programları kapsamında destek alan öğrenci sayısı 6 bin 446'ya ulaştı.

TDV'DEN BURS ALIP MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI YAKLAŞIK 22 BİN

Öte yandan Türk Diyanet Vakfı bursiyerlerinden 21 bin 783'ü eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

TDV İl Eğitim Hizmetleri Uzmanı Abdulkadir Sylka, burs almaya hak kazanan uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye gelmeye başladığını belirtti.

TDV burslusu Türk ve yabancı öğrencileri havalimanlarında karşılayarak yurtlara yerleştirdiklerini ifade eden Sylka, "Vakfımız, bu öğrencilerin yurt, eğitim desteği, sigorta, üniversite kayıt işlemleri, harç ücretleri ve ihtiyaçları olan her şeyi karşılamaktadır. Uluslararası burslu öğrencilerimiz İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri ve Konya'da eğitimlerini alacaklar." diye konuştu.