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Giriş Tarihi: 15.10.2022 11:37 Son Güncelleme: 15.10.2022 11:38

Türkiye Diyanet Vakfı açıkladı: 2 bin 887 öğrenciye burs

AA
Türkiye Diyanet Vakfı açıkladı: 2 bin 887 öğrenciye burs

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yeni eğitim-öğretim yılında toplamda 2 bin 887 lise, lisans ve lisansüstü öğrencisine burs verecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılında 1570'i Türk, 1317'si uluslararası olmak üzere öğrenci 2 bin 887 öğrenci Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)'nin eğitim bursunu almaya hak kazandı.

Yeni eğitim dönemiyle birlikte Türkiye'deki lise ve üniversitelerde eğitimini sürdüren burslu Türk öğrenci sayısı 3 bin 206, burslu yabancı öğrenci sayısı ise 3 bin 240 oldu.

Böylece, TDV'nin burs programları kapsamında destek alan öğrenci sayısı 6 bin 446'ya ulaştı.

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Öte yandan Türk Diyanet Vakfı bursiyerlerinden 21 bin 783'ü eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

TDV İl Eğitim Hizmetleri Uzmanı Abdulkadir Sylka, burs almaya hak kazanan uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye gelmeye başladığını belirtti.

TDV burslusu Türk ve yabancı öğrencileri havalimanlarında karşılayarak yurtlara yerleştirdiklerini ifade eden Sylka, "Vakfımız, bu öğrencilerin yurt, eğitim desteği, sigorta, üniversite kayıt işlemleri, harç ücretleri ve ihtiyaçları olan her şeyi karşılamaktadır. Uluslararası burslu öğrencilerimiz İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri ve Konya'da eğitimlerini alacaklar." diye konuştu.

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Türkiye Diyanet Vakfı açıkladı: 2 bin 887 öğrenciye burs
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