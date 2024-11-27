Türkiye Dünya’da 348. noktaya uçuyor! İstanbul-Sidney uçuşları yarın başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY'nin Avustralya'nın Sidney şehrine seferlere başlama talebi doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından birçok ülke ile ara nokta belirleme konusunda görüşme gerçekleştirildiğini anımsattı. Bakan Uraloğlu, "Malezya ile anlaşmaya vardık. Yarın itibarıyla Kuala Lumpur duraklamalı olarak THY'nin İstanbul-Sidney seferleri başlayacak. THY, bu yıl başlattığı Melbourne seferlerinden sonra Sidney'e de uçmaya başlayarak Avustralya'da ikinci bir destinasyona daha hizmet vermeye başlayacak." dedi.