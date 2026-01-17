Türkiye ekonomisi için kritik eşik! Fitch ve Moody’s kredi notu kararını açıklıyor

Küresel yatırımcıların ülke riskini ölçerken en çok referans aldığı otoriteler Türkiye için kredi notu kararlarını açıklamaya başlıyor. Kredi değerlendirme kuruluşlarının alacağı kararlar Türkiye ekonomisinin uluslararası arenadaki konumunu belirleyecek kritik eşik olacak.
Türkiye'nin notunun yükselmesi, devletin ve özel sektörün daha düşük faizle borçlanmasını, CDS primlerinin gerilemesini ve TL varlıklara talebin artmasının önünü açacak.
İLK NOT DEĞERLENDİRMESİ FİTCH VE MOODY'S'TEN
Türkiye için ilk kredi notu değerlendirmesini 23 Ocak 2026'da Fitch Ratings ve Moody's yapacak. Fitch 2026 yılı için ikinci değerlendirmeyi ise 17 Temmuz 2026 tarihinde yapacak. Moody's ise ikinci kararını 24 Temmuz 2026 tarihinde açıklayacak.
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Fitch, Temmuz 2025'te Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak korumuştu. Yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında bulunan not için Fitch'in mevcut seviyeyi koruması bekleniyor.
Moody's, ise son olarak Türkiye'nin kredi notunu "B1" seviyesinden daha iyi seviyeye, "Ba3" seviyesine yükseltmiş ve görünümü "durağan" olarak belirlemişti.
Türkiye'nin para politikası uyumu ve makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme sinyallerinin bir yansıması olarak değerlendiren Moody's'in kredi notunu "Ba3", görünümünü ise "durağan" olarak koruması bekleniyor.
S&P NİSAN'DA AÇIKLAYACAK
Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu **"BB-" olarak açıklayan Standard & Poor's (S&P) ise 2026 yılı için hazırladığı rapor takvimini iki aşamalı olarak planladı. S&P'nin Türkiye ekonomisine dair analizlerini içeren raporların yayımlanacağı ilk tarihi 17 Nisan 2026 ikinci tarihi ise 16 Ekim 2026 olarak duyurdu.