Türkiye ekonomisi için merakla beklenen oldu! S&P’den kredi notu için dikkat çeken vurgu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in takvim dışı kararının ardından S&P Global Türkiye'nin kredi notu için beklenen kararını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU SABİT KALDI

S&P Global Ratings, Türkiye'nin kredi notlarını "BB-/B" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan" olarak korudu. S&P'nin bu kararı Türk ekonomisine ilişkin temkinli ama istikrarlı beklentilere işaret etti.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ DALGALANMAYA RAĞMEN TÜRK EKONOMİSİ DİRENÇLİ

S&P değerlendirmesinde, Türkiye ekonomisinin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen dayanıklılık gösterebileceği vurgulandı. Bu çerçevede, yetkililerin sıkı para politikası ve ücret politikalarını sürdürmesi halinde döviz rezervlerinde ilave kayıpların önüne geçilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin tetiklediği enerji fiyat şokuna dikkat çekildi. Söz konusu çatışmaların zamanla yatışacağı ve enerji fiyatlarının gerileyeceği varsayımı altında, Türkiye ekonomisine etkilerin sınırlı kalmasının beklendiği belirtildi.

Bununla birlikte, küresel enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının önemli bir risk unsuru olduğu da vurgulandı. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde mevcut ekonomik varsayımların zorlanabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU HANGİ ŞARTLARDA ARTAR?

S&P, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebilmesi için bazı temel başlıklarda ilerleme gerektiğine işaret etti. Buna göre, döviz rezervlerinde kalıcı toparlanma sağlanması, Türk lirasına olan uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi ve enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi, not artışı açısından belirleyici olacak.

Kuruluşun değerlendirmesi, Türkiye ekonomisinin mevcut politikalarla dengelenme sürecini sürdürebileceğine işaret ederken, dış risklerin yakından izlenmeye devam ettiğini ortaya koydu.

S&P Global, son olarak 1 Kasım 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-" seviyesine yükseltmiş, görünümünü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmişti.