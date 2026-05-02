Türkiye ekonomisi zirveye koşuyor! IMF sadece 3 ülkenin ulaştığı seviyeyi açıkladı

TRİLYON DOLAR LİGİNDE SADECE 3 ÜLKE VAR

IMF verilerine göre, söz konusu ülke grubunda yalnızca üç ekonomi trilyon dolar bandını aşabiliyor: Türkiye, Endonezya ve Suudi Arabistan.

Listenin devamında ise 622 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 516 milyar dolarla Malezya ve 511 milyar dolarla Bangladeş yer alıyor. Kuzey Afrika'nın önde gelen ekonomilerinden Mısır için ise 2026 GSYH tahmini yaklaşık 430 milyar dolar seviyesinde.

"ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ EKONOMİ AVANTAJ SAĞLIYOR"

Analistlere göre Türkiye'nin ekonomik büyüklüğündeki artışta imalat sanayisindeki genişleme, turizmdeki toparlanma, ihracattaki artış ve döviz kuru etkisi belirleyici rol oynuyor.

Uzmanlar, Türkiye'nin sanayi ve hizmet sektörlerini birlikte büyüten çeşitlendirilmiş ekonomik yapısının, diğer ülkelere kıyasla daha sürdürülebilir bir büyüme modeli sunduğunu vurguluyor. Aynı değerlendirmede, Endonezya'nın ise bazı sektörlerdeki yavaşlama ve küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilendiğine dikkat çekiliyor.