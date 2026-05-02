Türkiye ekonomisi zirveye koşuyor! IMF sadece 3 ülkenin ulaştığı seviyeyi açıkladı

Uluslararası Para Fonu tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü veri haritasına göre Türkiye'nin nominal Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) 2026 yılında 1,64 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Bu büyüklükle Türkiye, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında lider konuma çıkacak.
Uzun süredir listenin üst sıralarında yer alan Endonezya ise 1,54 trilyon dolarlık ekonomiyle ikinci sırada yer alacak. Onu 1,39 trilyon dolarlık GSYH tahminiyle Suudi Arabistan takip edecek.
TRİLYON DOLAR LİGİNDE SADECE 3 ÜLKE VAR
IMF verilerine göre, söz konusu ülke grubunda yalnızca üç ekonomi trilyon dolar bandını aşabiliyor: Türkiye, Endonezya ve Suudi Arabistan.
Listenin devamında ise 622 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 516 milyar dolarla Malezya ve 511 milyar dolarla Bangladeş yer alıyor. Kuzey Afrika'nın önde gelen ekonomilerinden Mısır için ise 2026 GSYH tahmini yaklaşık 430 milyar dolar seviyesinde.
"ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ EKONOMİ AVANTAJ SAĞLIYOR"
Analistlere göre Türkiye'nin ekonomik büyüklüğündeki artışta imalat sanayisindeki genişleme, turizmdeki toparlanma, ihracattaki artış ve döviz kuru etkisi belirleyici rol oynuyor.
Uzmanlar, Türkiye'nin sanayi ve hizmet sektörlerini birlikte büyüten çeşitlendirilmiş ekonomik yapısının, diğer ülkelere kıyasla daha sürdürülebilir bir büyüme modeli sunduğunu vurguluyor. Aynı değerlendirmede, Endonezya'nın ise bazı sektörlerdeki yavaşlama ve küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilendiğine dikkat çekiliyor.
BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
Uluslararası Para Fonu, daha önce Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 4,2 büyüyeceğini öngörmüştü. Ancak nisan ayı güncellemesinde, yüksek petrol ve doğal gaz fiyatlarının ekonomik aktiviteyi baskılayabileceği gerekçesiyle büyüme tahmini yüzde 3,4'e çekildi.
Buna rağmen Türkiye'nin nominal büyüklükte yakaladığı ivme, küresel sıralamalarda dikkat çekmeye devam ediyor.
IMF'nin güncel projeksiyonlarına göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin ekonomik büyüklük (milyar dolar) sıralaması şöyle:
|Ülke
|GSYH
|Türkiye
|1.640
|Endonezya
|1.539
|Suudi Arabistan
|1.389
|Birleşik Arap Emirlikleri
|622
|Malezya
|516
|Bangladeş
|511
|Mısır
|430
|Pakistan
|408
|Kazakistan
|360
|Cezayir
|317
|İran
|300
|Irak
|265
|Katar
|217
|Fas
|194
|Özbekistan
|182
|Kuveyt
|173
|Umman
|117