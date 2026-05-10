Türkiye ekonomisine 40 milyar TL’lik etki

L'OREAL Türkiye, ülkemizdeki 40'ıncı yılını özel bir etkinlikle kutladı. L'Oreal, Türkiye ekonomisine değer zinciri bütününde 40 milyar TL'lik etki oluştururken, 22 markası, yaklaşık bin çalışanı ve bugün Türkiye nüfusunun yaklaşık 3'te 1'ine denk gelen 27 milyon tüketiciye dokunan ekosistemiyle çalışıyor. L'Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova, "Yalnızca güzellik ürünleri ve hizmetleri sunmuyor, insanların hayatına, hayallerine ve geleceğine eşlik ediyoruz. Güzelliği görünenin ötesinde bireyleri güçlendiren, toplumsal kalkınmayı destekleyen ve ekonomiyi dönüştüren stratejik bir güç olarak ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.