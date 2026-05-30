Türkiye enerji arz güvenliğini korudu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, alternatif enerji rotalarının önemini artırırken Türkiye
, sahip olduğu boru hattı altyapısı ve çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla doğalgaz ve petrolde arz güvenliğini korudu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) verilerine göre, Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, yılın ilk çeyreğinde 19.2 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde petrol ve petrol ürünleri ithalatı da 3,32 milyon ton oldu. Ocakta doğal gaz ithalatında ABD, yaklaşık yüzde 35.7 payla ilk sırada yer alırken Rusya, yaklaşık yüzde 35, Azerbaycan ise yüzde 13.4 pay aldı. BOTAŞ
verilerine göre, yıllık 50 milyon ton kapasiteye sahip Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı üzerinden yılın ilk 2 ayında yaklaşık 30.9 milyon varil petrol taşınırken hat, aynı zamanda Hazar petrolünü Rusya ve İran dışındaki güzergah üzerinden küresel piyasalara ulaştıran kritik rota olarak öne çıkıyor. Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına taşıyan Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı da bu akışta önemli rol oynuyor. Doğal gazda Rusya, Azerbaycan ve İran'dan uluslararası boru hatlarıyla gaz temin eden Türkiye, bu alanda da merkez ülke konumunu pekiştiriyor. Rusya'dan Mavi Akım üzerinden yıllık 16 milyar metreküp kapasiteyle doğrudan Türkiye'ye gaz sağlanırken TürkAkım, toplam 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip iki paralel hattan oluşuyor.