Türkiye enerjide bir ilke daha imza attı

Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisi, 2025'te ilk kez elektrik üretiminin beşte birinden fazlasını sağlarken, bu oran Türkiye'yi Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'daki 16 ülke arasında lider konuma taşıdı.

Londra merkezli uluslararası düşünce kuruluşu Ember, "Türkiye Elektrik Görünümü 2026" raporuna göre, geçen yıl rüzgar enerjisinde 1,9 gigavatla rekor kurulum gerçekleşirken, güneş enerjisinde de hızlı büyüme kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da elektrik talebi en yüksek 24 ülke arasında rüzgarda 15'inci, güneşte 14'üncü sırada yer aldı.