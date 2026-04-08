Türkiye enerjide bir ilke daha imza attı

Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisi, 2025'te ilk kez elektrik üretiminin beşte birinden fazlasını sağlarken, bu oran Türkiye'yi Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'daki 16 ülke arasında lider konuma taşıdı.
Londra merkezli uluslararası düşünce kuruluşu Ember, "Türkiye Elektrik Görünümü 2026" raporuna göre, geçen yıl rüzgar enerjisinde 1,9 gigavatla rekor kurulum gerçekleşirken, güneş enerjisinde de hızlı büyüme kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da elektrik talebi en yüksek 24 ülke arasında rüzgarda 15'inci, güneşte 14'üncü sırada yer aldı.
DOĞAL GAZ GERİLEDİ, KÖMÜR ZİRVEDE KALDI
Rüzgar ve güneşteki artışla birlikte doğal gazın elektrik üretimindeki payı 2025'te yüzde 22'ye geriledi. Buna karşın kömür, yüzde 34 ile en büyük kaynak olmayı sürdürdü. Yeni kömür santrali yatırımlarının durması artışı yavaşlatırken, alım garantilerinin üretimi yeniden artırabileceği değerlendiriliyor.
KURAKLIK ENERJİ MALİYETİNİ ARTIRIYOR
Son 30 yıllık analizde, Atatürk Barajı, Karakaya Barajı ve Keban Barajı gibi büyük barajlarda üretimin son 10 yılda yüzde 29 azaldığı belirlendi. Kuraklık nedeniyle hidroelektrikte yaşanan kayıp, doğal gazla telafi edilirken bu durum Türkiye'ye yıllık ortalama 1,8 milyar dolarlık ek ithalat yükü getiriyor.
BATARYA PROJELERİNDE AVRUPA LİDERLİĞİ
Türkiye, 33 gigavatlık batarya proje kapasitesiyle Avrupa'da lider konumda bulunuyor. Depolamalı rüzgar ve güneş projeleri sayesinde bu kapasite, mevcut kurulu gücün yüzde 83'üne ulaşarak dikkat çekiyor.