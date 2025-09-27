Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda güncelleme yapıldı
Giriş Tarihi: 27.9.2025 10:06

Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda güncelleme yapıldı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, uluslararası standartlarla uyum sağlamak amacıyla Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ilişkin güncelleme gerçekleştirdi.

AA
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda güncelleme yapıldı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun uluslararası standartlarla uyum sağlamak amacıyla Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ilişkin güncelleme gerçekleştirmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uluslararası standartlarla uyum sağlamak amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartlar Kurulu tarafından yayımlanan değişikliklerin mevzuata kazandırılması için Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda düzenleme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, söz konusu standartların ilk defa ve geriye dönük uygulanması ile finansal tablolar, nakit akış tablosu, finansal araçlar ve ölçüm gibi alanlarda değişiklik yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda güncelleme yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz