Türkiye havacılıkta sıçrama yaşadı! 397 milyon yolcu sınırı aşıldı

GÜNLÜK UÇUŞ SAYISI 6 BİN 800'Ü GEÇTİ

Yolcu trafiğinde de büyük bir sıçrama yaşandığını belirten Uraloğlu, yıllık yolcu sayısının yaklaşık 34 milyondan 247,1 milyona yükseldiğini kaydetti. Günlük yolcu trafiğinin 92 binlerden 677 bine çıktığını söyleyen Uraloğlu, "Toplam uçuş sayımız 532 binden 2,5 milyonun üzerine çıktı, günlük uçuş sayısı ise 6 bin 800'ü aştı" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SIRALAMADA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Türkiye'nin havacılıkta sadece kapasite artışıyla değil, uluslararası sıralamalarda da önemli bir ivme yakaladığını belirten Uraloğlu, "Dünya yolcu trafiğinde 18. sıradan 7. sıraya, Avrupa'da ise 7. sıradan 3. sıraya yükseldik" dedi.

FİLO VE UÇUŞ AĞI GENİŞLEDİ

Hava yolu sektöründeki büyümenin filo ve kapasiteye de yansıdığını aktaran Uraloğlu, toplam hava aracı sayısının 626'dan 2 bin 218'e çıktığını, büyük gövdeli uçak sayısının ise 150'den 800'e ulaştığını açıkladı. Koltuk kapasitesinin 25 binlerden 157 binin üzerine çıktığını belirten Uraloğlu, kargo kapasitesinin de 303 tondan 2 bin 903 tona yükseldiğini söyledi.

UÇUŞ YOLLARI 80 BİN KİLOMETREYE ULAŞTI

Yurt dışı uçuş noktası sayısının 60'tan 356'ya çıktığını ifade eden Uraloğlu, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının da 81'den 175'e yükseldiğini belirtti. "Hava sahasında tanımlı uçuş yollarımız yüzde 91 artışla 41 bin 901 kilometreden 80 bin kilometreye ulaştı" diyen Uraloğlu, Türkiye'nin küresel hava koridorlarında önemli bir merkez haline geldiğini dile getirdi.

PİST UZUNLUĞU ANKARA-ÇORUM MESAFESİNE ULAŞTI

Altyapı yatırımlarına da değinen Uraloğlu, uçak park pozisyonlarının 332'den 1.739'a, seyrüsefer cihazlarının ise 215'ten 589'a yükseldiğini açıkladı. Pist uzunluğunun ise 149 kilometreden 241,4 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, "Bu uzunluk Ankara-Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor" dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı bu seviyenin sadece mevcut talebi karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda geleceğin büyümesine de güçlü bir altyapı sunduğunu belirterek, "Bu büyüme ile ülkemizi küresel hava ulaşım ağının merkezlerinden biri haline getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör