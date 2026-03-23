Türkiye için üretilen otomobil

Türkiye, Skoda'nın önemli pazarlarından biri. Markanın sedan modeli Superb ise adeta Türkiye için geliştirilip, üretiliyor. Škoda Auto CEO'su Klaus Zellmer, Superb üretimin yarısının Türkiye'ye gönderildiğini söyledi. Zellmer'in "Bu araç adeta Türkiye için geliştirildi ve üretiliyor. Bunu gerçekten takdir ediyoruz. Ayrıca, küresel ölçekte SUV tipi araçlara, daha geniş anlamda crossoverlara doğru çok net bir yönelim var. Aynı zamanda ise hâlihazırda lider olduğumuz alanlarda, örneğin Octavia ve station wagon gövde tipinde, konumumuzu korumaya ve güçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.
100 OTODAN 25'İ ELEKTRİKLİ
Bu arada Skoda'nın elektrikli araç satışları iki kattan fazla artarak 218 bin 700 adede ulaştı. Bunun 174 bin 900'ünü tam elektrikli Skoda modelleri, 43 bin 800 adedini ise şarj edilebilir hibritler oluşturdu. Bununla birlikte Avrupa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modeller, markanın toplam satışların yaklaşık yüzde 25'i oldu.