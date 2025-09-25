Türkiye ile ABD arasında nükleer iş birliği anlaşması! Bakan Bayraktar: Yeni bir süreci başlattık

"YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATTIK"

Bakan Bayraktar paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık.