Türkiye ile Bulgaristan sınırına yeni gümrük kapısı geliyor

KAPIKULE'NİN KUZEYİNE YENİ GÜMRÜK KAPISI

Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin İstanbul'da düzenlediği iftar programında konuşan Bolat, söz konusu projenin Avrupa'ya yapılan taşımalar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bolat, "Bulgaristan Parlamentosu Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için anlaşma taslağını bize gönderdi. Kapıkule Sınır Kapısı'nın hemen kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız." dedi.

Yeni kapının devreye girmesiyle ticari taşımacılık için yeni bir koridor oluşacağını belirten Bolat, bu sayede sınır kapılarındaki yoğunluğun azalacağını ifade etti. Bolat, "Kapıkule veya bazen Hamzabeyli Sınır Kapısı ile İpsala Sınır Kapısı'nda yaşanan yığılmaları da böylece azaltmış olacağız." diye konuştu.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye'de lojistik sektörünün hızlı büyüme gösterdiğini belirten Bolat, sektörün pazar büyüklüğünün 100 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Bolat, "Geçen yıl 42 milyar 400 milyon dolarlık lojistik ihracatımız oldu. Bu rakam, 122,5 milyar dolarlık hizmetler ihracatımızın yüzde 35'ini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE LOJİSTİK İHRACATINDA DÜNYADA 10'UNCU SIRADA

Türkiye'nin küresel lojistik sektöründeki konumuna da değinen Bolat, ülkenin yüzde 2,8 pay ile dünya lojistik ihracatında 10'uncu sırada yer aldığını söyledi.

Ayrıca Dünya Bankası'nın lojistik performans endeksinde Türkiye'nin son yıllarda yükseliş gösterdiğini belirten Bolat, 2018'de 3,15 puanla 47'nci sırada bulunan Türkiye'nin, 2023'te 3,43 puanla 38'inci sıraya yükseldiğini ifade etti.

GÜMRÜKLERDE DİJİTALLEŞME HIZ KAZANDI

Ticaret Bakanlığı'nın gümrük süreçlerinde dijitalleşmeye ağırlık verdiğini belirten Bolat, çeşitli sistemlerle ticaretin hızlandırıldığını vurguladı.

Bolat, "e-TIR sistemi, tek pencere uygulaması, elektronik belge değişim mekanizması ve yeni bilgisayarlı transit sistemi olarak bilinen NCTS Transit Sistemi ile ticareti daha hızlı ve güvenilir hale getiriyoruz." dedi.

Türkiye'nin 17 Kasım 2024'te NCTS sisteminin Faz 5 versiyonuna geçtiğini hatırlatan Bolat, bu yıl Avrupa Birliği yükümlülükleri kapsamında Faz 6'ya geçiş için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TRANSİT TAŞIMALAR SON 12 YILDA YÜZDE 65 ARTTI

Türkiye'de ulusal ve ortak transit taşımaların da önemli ölçüde arttığını belirten Bolat, 2013–2025 döneminde taşımaların yüzde 65 artarak yıllık 1,5 milyondan 2,5 milyona yükseldiğini söyledi.

Uluslararası taşımaların ise 2012–2025 arasında yüzde 86 artışla 1,2 milyondan 2,2 milyon seviyesine çıktığını kaydeden Bolat, Türkiye'nin **TIR Sözleşmesi sistemine 1966 yılında katılmasının lojistik sektörünün gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.