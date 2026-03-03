Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji iş birliği

'GÜVENİLİRLİĞİNİ KANITLAMIŞ İLERİ TEKNOLOJİLERDEN BİRİ'

Bakan Bayraktar, imza töreninin ardından sanal medya hesaplarından mutabakat zaptına ilişkin, "Toronto'da Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Tim Hodgson ile birlikte nükleer enerji alanında ülkelerimiz arasında yeni bir iş birliği zemini oluşturacak önemli bir anlaşmanın imzalanmasına şahitlik ettik. TÜNAŞ ile Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında, ülkemizde nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören Mutabakat Zaptı imza altına alındı. Bu mutabakatın en stratejik başlıklarından birini, dünyada güvenilirliğini kanıtlamış ileri teknolojilerden biri olan Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi oluşturuyor" açıklamasını yaptı.