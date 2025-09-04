Türkiye ile Nahçıvan elektrik hattıyla bağlanıyor

İzmir'de Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14 Mayıs 2024 tarihinde imzalanan doğalgaz anlaşmasının önemine işaret ederken, Türkiye ile Nahçıvan bölgesini birbirine bağlayacak elektrik hattı projesine özel önem verdiklerini anlattı. Bayraktar, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Nahçıvan'ın arz güvenliği teminat altına alınacak ve ülkelerimiz arasında elektrik ticareti yeni bir boyut kazanmış olacaktır. Ayrıca, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında sürdürülen 'Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi' de vizyoner iş birliğimizin güçlü bir göstergesidir. Avrasya ve Avrupa'yı Türkiye üzerinden bağlayacak bu projeyle yenilenebilir kaynaklardan üretilecek elektriğin ticareti ve iletimi tüm bölgeye önemli katkılar sağlayacaktır" açıklaması yaptı. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da Türkiye'nin yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, yeşil hidrojen, karbon yakalama teknolojileri, enerji verimliliği, enerji piyasası ilişkileri ve düzenlemesi alanlarındaki deneyimi ve desteği kendileri için özel öneme sahip olduğunu vurguladı.