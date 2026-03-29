Türkiye istikrar merkezi oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Kamu-Sen 8'inci Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bölgede yaşanan krizlere karşı Türkiye'nin istikrarını koruduğunu belirterek, "Bu ateş çemberi içindeyken Türkiye bir istikrar merkezi durumunda. İsrail istikrarsızlık üretme merkezi gibi hareket ediyor" ifadelerini kullandı. Yılmaz şu açıklamalarda bulundu:

TEDBİRLERİ ALDIK

İsrail'in kışkırtmasıyla başlayan İran-ABD/İsrail savaşı bölgemizdeki istikrarsızlığı artırdığı gibi küresel düzeyde de ciddi anlamda bozucu bir etki yapma noktasında. İnsani maliyetleri hepimiz biliyoruz. Bir taraftan da büyük ekonomik maliyetler üretiyor bu savaş. Enerji kanalıyla, petrol fiyatları, doğalgaz kanalıyla bunu yapıyor. Bu savaşın tüm insanlık için bir maliyet ürettiği görülüyor. Biz de Türkiye olarak bunun etkilerini en aza indirmek için bazı tedbirler aldık. Özellikle akaryakıtta eşel mobil sistemine geçmiş olduk. Bunun bize çok ciddi bir maliyeti var bütçe olarak. Ama vatandaşımız bu savaştan, akaryakıt üzerindeki artışından en az şekilde etkilensin diye böyle bir fedakarlığı yaptık.

ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM

Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptığımız atılımlarda sizlerle birlikte başarılar sağladık. Türkiye önemli dönüşüm yaşadı. Dünyanın 6'ncı büyük ekonomisiyiz. En büyük değişimden birisi vesayetçi bir demokrasiden gerçek demokrasiye geçiş olmuştur.

DÜZENLEME GEREKLİ

Personel rejimimizin geçmişi oldukça eski tarihlere gidiyor. Dolayısıyla bir güncelleme ihtiyacı olduğunu, bir derleme toparlama ihtiyacı olduğunu ifade etmemiz gerekir. Bu konuda kamu ve sendikalar arasında güçlü bir istişareyle personel sistemimizi modernize etmemizde, güncellememizde biz de büyük fayda görüyoruz. Noktasal değişiklikler zaman içerisinde bir dengesizlik oluşturabiliyor. Milletimize daha etkin kamu hizmeti sunumunu sağlayacak bir sistemi hep birlikte hayata geçirmeliyiz.

SENDİKALAŞMA % 77'YE ÇIKTI

24 yılda kamuda sendikalaşma oranı yüzde 48'den yüzde 77'ye, sendikalı kamu personeli sayısı ise 650 binden 2.3 milyona ulaşmıştır.

SOLCULAR YAPMADI

2009 yılında yaptığımız düzenleme ile 1 Mayıs'ı "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla resmî tatil olarak ilan edilmesini sağladık. Kendisine solcuyum diyenlerin yapmadığını biz yaptık. Çünkü biz emeğe saygı duyuyoruz.

8 TOPLU SÖZLEŞME

Kamu görevlilerimiz için toplu sözleşme hakkını 2010 yılında anayasal güvenceye kavuşturduk, 2012 yılında ise yasal düzenlemeleri gerçekleştirdik. O günden bugüne konfederasyon ve sendikalarımızla toplam 8 toplu sözleşme dönemi geçirerek kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarında birçok iyileştirme yaptık.

ENGELLİ, ŞEHİT YAKINLARI

Engelli kontenjanlarını yüzde 2'den yüzde 3'e çıkardık, EKPSS sınavını yürürlüğe koyarak engelli atamalarının merkezi sınavla yapılmasını sağladık.



ÜLKEMİZ ÜZERİNE OYNANAN OYUNLARIN FARKINDAYIZ

TÜRKİYE Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise bölgede yaşanan çatışmalara ve savaşlara dikkat çekerek, "Bölgemizde kan ve gözyaşının hâkim olduğu, savaş ve işgallerin hüküm sürdüğü, yanı başımızdaki ülkelerde dayanılmaz ve kabul edilemez acıların yaşandığı bu günlerde, ülkemiz üzerine oynan kirli oyunların da farkındayız. Bu bakımdan birliğimizi, kardeşliğimizi korumanın, saflarımızı sıklaştırmanın, gücümüzü tahkim etmenin hayati derecede önemli olduğunu biliyor, bu bilinçle hareket ediyo ruz" dedi.



KİME HİZMET EDİYORSUN?

CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Yıldırım, "Özel, Türkiye'nin ordusu güçsüz, füzesi yok diyerek kime duyuruyorsun? Maksadın ne? Yarın Cumhurbaşkanı adayı olacaksın nasıl olacaksın? İsrail'e mi, Yunanistan'a mı duyuruyorsun? Mavi vatanı kim kabul etmez bir Yunanistan bir de CHP. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?" şeklinde konuştu.