Türkiye, ITF 2027 Dönem Başkanlığına oy birliğiyle seçildi

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu kapsamında alınan kararla Türkiye, 2027 dönem başkanlığını üstlenme hakkı kazandı. Süreçte Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alınan karardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin böylesine prestijli bir uluslararası göreve oy birliğiyle seçilmesinin ülkenin ulaştırma vizyonu ve küresel iş birliğine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Karar, ulaştırma politikaları ve küresel taşımacılık alanında ülkeler arası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Uluslararası Ulaştırma Forumu kapsamında açıklandı.