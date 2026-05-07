Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye, ITF 2027 Dönem Başkanlığına oy birliğiyle seçildi
Giriş Tarihi: 7.05.2026 12:13 Son Güncelleme: 7.05.2026 12:18

Türkiye, ITF 2027 Dönem Başkanlığına oy birliğiyle seçildi

Türkiye, ulaştırma alanının en önemli uluslararası platformlarından biri kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) 2027 dönem başkanlığına oy birliği ile seçildi.

Türkiye, ITF 2027 Dönem Başkanlığına oy birliğiyle seçildi
  • ABONE OL

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu kapsamında alınan kararla Türkiye, 2027 dönem başkanlığını üstlenme hakkı kazandı. Süreçte Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alınan karardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin böylesine prestijli bir uluslararası göreve oy birliğiyle seçilmesinin ülkenin ulaştırma vizyonu ve küresel iş birliğine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Karar, ulaştırma politikaları ve küresel taşımacılık alanında ülkeler arası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Uluslararası Ulaştırma Forumu kapsamında açıklandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALMANYA #ABDULKADİR URALOĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye, ITF 2027 Dönem Başkanlığına oy birliğiyle seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA