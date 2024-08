Türkiye konut sektöründe ne yapmalı? ’Avrupa’nın en büyük pazarıyız ama...’

Geçtiğimiz yıl, enflasyonun baskısı ile artan faiz yükü tüm dünyayı etkiledi. Avrupa'da ortalama yüzde 20, Almanya, İspanya gibi ülkelerde yüzde 30'a yakın konut satışında düşüşler yaşandı. Türkiye'de de yüzde 17,5 azalışla 1,2 milyon bandında konut satılabildi. Bu sene ilk yarıya baktığımızda ise 2023'e kıyasla yüzde 3,5 seviyesinde bir gerileme var. Faiz oranlarının yüksekliği ve krediye erişimin kısıtlanmış olması özellikle dar ve orta gelir grubu için konuta erişimi zorlaştırmış durumda. "Ancak her şeye rağmen Avrupa'nın en büyük konut pazarı olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor." diyen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun en önemli sebepleri; 575 bini aşan evlilik, 200 bin seviyesinde boşanma, 100 bini aşkın gurbetçinin ve yabancı vatandaşın ev talebi. Keza 2008'de 4 olan ortalama hane halkı sayısının 3'e gerilemesi ve bu eğilimin devam etmesi. Bu sebeple talepte bir birikme yaşandığını görmek zor değil. Fakat mevcut koşullar barınma ihtiyacını negatif etkiliyor. Örnek vermek gerekirse 2013 yılında konut kredisi faiz oranı ortalama yüzde 1'in altında idi. Toplam 1 milyon 150 bine ulaşan satışın yüzde 39.8'i banka kredisi ile satılmıştı. Banka kredisi kullanım oranı 2023'te yüzde 14.5'e, bu yılın ilk yarısında ise yüzde 9'a kadar indi. Toplam konut satış adedi ise 2022 ve öncesi yıllara göre 1,5 milyon adetlerden 1,2 milyon adetlere geriliyor. Gayrimenkul, gelişmiş veya gelişen tüm ekonomilerde temel barınma veya yatırım araçlarından birisi. Bunu bilen ve kendi pazarını canlandırmak isteyen keza uluslararası gayrimenkul yatırımcısını çekmek isteyen ülkeler de birbiriyle yarışıyor. Türkiye'nin bu yarıştan da kopmaması lazım ancak verilere baktığımızda bu yıl geride kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

4 yeni projemizde ön talep toplamaya başladık

Ege Yapı'nın halihazırda aktif satışta İstanbul'da iki, İzmir'de bir projesi bulunuyor. Ayrıca 4 proje ile ön talep aşamasında olduklarını hatırlatan Kabadayı, "Talep tarafında bir eksiklik eksik yok, erişilebilirlik noktasında tüketicinin alımını ertelediğini görüyoruz. 7 şantiyede aktif projemiz devam ederken, 16 yeni projemizi pazara hazır hale getirmek üzereyiz. Eylül'de 3'ünü devreye almayı hedefliyoruz. Elbette faizlerdeki ve kredilerdeki mevcut durum, satışlara negatif yansısa da buna kendi finansmanımızla çözümler üretiyoruz. 24 -48 ay vadeli seçenekler ile çözüm geliştiriyoruz. 2025'te faizlerin düşmeye başlayacağını ve konuta yönelik ilginin ihtiyaç kaynaklı artacağını öngörüyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre de yapıyoruz. Türkiye'de hem konut üretimi hem kentsel dönüşüm işlerimiz için hazırlıklarımızı tamamlarken, yurtdışında da belli ülkelerde süreçlerin sonuna yaklaşıyoruz." Yurtdışında taahhüt hizmetlerini sürdürdükleri bilgisini veren Kabadayı, "Rusya ve Azerbaycan'da devam eden taahhüt işlerimiz var, bunu taahhüt ve geliştirme tarafında daha batıya da taşımayı hedefliyoruz." dedi. Son 15 yılda ülkemizde ciddi bir know how oluştuğuna dikkat çeken Kabadayı, "Gayrimenkul geliştiricisi şirketlerde çok şey değişti. Ben mezun olduğumda kalfası, muhasebecisi olan alelade bir kurumdu inşaat şirketleri. Şu an finans, risk yönetimi, dijital pazarlama, tasarım gibi çok fazla kalemi tek çatı altında toplayan büyük organizasyonlar haline geldiler. Fakat batı ülkelerinde değişim böyle olmadı. Türkiye'deki şirketler pazarlamadan, finansa, satıştan tasarıma bütün departmanları aynı çatı altına aldı ve ciddi know how oluştu. Biz de bu anlamda tecrübemizi yurtdışına taşımayı hedefliyoruz. Avrupa ve Amerika'da yatırım planlarımız var." dedi.

HEDEF 360 DERECE HİZMET

Gayrimenkulde 360 derece hizmet veren şirket olmayı hedeflediklerini kaydeden Kabadayı, Ege Yapı Grup şirketleri hakkında da şu bilgiyi verdi: "Bugüne kadar 2 milyon metrekare inşaat alanını tamamladık. Halihazırda 1 milyon metrekarenin üzerinde de projemiz var. Grup şirketleri içerisinde EgeYapı GYO'nun halka arz hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyoruz. Taahhüt grubumuz ile hizmetlerimiz devam ediyor. Kentsel dönüşüm grubumuz var, özellikle İstanbul'da Beşiktaş, Ataşehir ve Kağıthane olmak üzere 3 bölgede kentsel dönüşüm işleri yapıyoruz. Dünyada trend olan service apartments alanında The Superior Living markası ile hizmet veriyoruz. 2 ayrı lokasyonda yaklaşık 300 bağımsız birim ile hizmet veriyor. Yine girişim sermayesi yatırım fonumuz var. Burada da hem ülke içinde hem ülke dışında fırsat olduğunu düşündüğümüz start-up'lara yatırımlar yapıyoruz. Ayrıca TÜBİTAK ile bir proje geliştiriyoruz. Konutlarda karbon salınımını azaltmaya yönelik bir yazılım tasarımı özelinde çalışıyoruz. Son olarak da arsadan konuta giden bir iş modeli ile EgeYapı Pay'ı kurduk ve sonbaharda bunun da esas iletişimine başlayacağız. Burada özellikle pandemi sonrası İstanbul dışında doğaya kaçış eğilimine cevap vermeyi hedefliyoruz. Yalova, Çanakkale, Sakarya ve İzmir'de proje hazırlıklarımız var. Bu taraf da adım adım ilerliyor. Yalova'daki projemizin ön satışına başladık."

HALKA AÇILACAK ŞİRKETİMİZ TEMETTÜ DE DAĞITACAK

Halka arz konusunda ilk adımı başarıyla tamamladıklarını hatırlatan İnanç Kabadayı, "Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dönüşüm iznini 21 Aralık 2023'te aldık. Bu izin ile birlikte, halka arz sürecinin ilk adımını da atmış olduk. Şimdi de halka arzın hazırlıklarını tamamlıyoruz. Ege Yapı GYO olarak teknolojiyi de ekleyerek

daha hızlı ürünler üretir hale geleceğiz. GYO'lar içinde de farklılaşacağımıza inanıyoruz. Kısa süre sonra bu konuda da ayrıca bir bilgilendirme yapmış olacağız. Halka arz için toplanan geliri, ağırlıklı projenin inşasında kullanacağız. Halka açılmasını hedeflediğimiz EgeYapı GYO ile temettü dağıtmayı da hedefliyoruz. Borsadaki yatırımcıların %50 'sinin portföyünde GYO hissesi bulunuyor ve son vergi düzenlemesi ile gelen %50 temettü zorunluluğu GYO hisselerine ilgiyi arttıracaktır. Ayrıca önümüzdeki dönemde bilhassa yeni konuta yoğun ihtiyaç olması sebebiyle değerlemelerde üreten şirketler pozitif bir şekilde ayrışacaktır." dedi.

SPK tarafından düzenlenen proje gayrimenkul yatırım fonu hakkında da konuşan Kabadayı, "Biz de hazırlık yapıyoruz. Ciddi bir fırsat olacak sektör ve nitelikli yatırımcılar için. daha önce kurduğumuz GYF ve GSYF'miz var, bunların dönüşümü de mümkün. Kurallar netleştiğinde, ona göre ilerleyeceğiz, biraz bunu bekliyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde ciddi bir fırsat olacak diye düşünüyorum." dedi.

TALEPTE DÜŞÜŞ YOK

EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, sektörde bir kampanya olma ihtimali hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Emlak Konut GYO bir kampanya başlattı. İstenilen bir ilgi olamadı ama bankaların hazırladığı bir kampanya da şu an görünmüyor. Açık biraz burada. Nitekim bizim aldığımız talepler konusunda bir düşüş yok. Biz de dönem dönem ödeme kampanyaları yapıyoruz. Ödemeyi rahatlatacak alternatifler sunuyoruz." dedi. Artık sektördeki maliyetlerin de eskisi kadar volatil olmadığına dikkat çeken Güneş, "İnşaat maliyetlerinde biraz rahatlama hissediyoruz ama arsa maliyetleri tarafında halen yüksek seviyede. Dünya genelinde emtialar gevşedi, yüzde demir cevheri geriledi, bu da maliyetlerde biraz yumuşamaya sebep oldu ama doğalgaz ve akaryakıt maliyetleri önemli, burası fiyatlarımızı etkiliyor. Fakat aşırı volatil dalgalanma artık yok diyebilirim." dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM: ACİLEN GEÇİCİ KONUT ÜRETİMİ PLANLANMALI

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, kentsel dönüşümün gündemde tutulması gereken en önemli konu olması gerektiğine vurgu yaparak, "İstanbul'a acilen geçici konut üretmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm için önemli bir ihtiyaç. Kira fiyatlarının bu hali, kentsel dönüşümü zorlaştıracak gibi görünüyor. Stok konut ihtiyacı önemli. Kamu tarafında %50+1 düzenlemesi ile kentsel dönüşüm artık daha hızlı yapılabilir ancak hareketliliği de sağlamak şart." uyarısında bulundu. Sektörde konuşulan eleman sıkıntısı problemine de değinen Kabadayı, "Eleman sıkıntısı, nitelikli eleman önemli bir problem. Nitelikli operatörler, beyaz yaka, iş makineleri şu an bulmakta zorlanılan konular. Nitelikli teknik eleman, tekniker, kalfa, formen gibi nitelikli uzman ustalara ihtiyaç var." dedi.