Türkiye kruvaziyer turizminin cazibe merkezi oldu! 30 'yüzen otelde" 52 bin yolcu ziyaret etti

EN FAZLA YOLCU HAREKETLİLİĞİ İSTANBUL'DA

Türkiye'deki 4 limana uğrak yapan kruvaziyerler ile 3 bin 400 yolcu geldi, başka ülkeye 3 bin 395 yolcu seyahat etti. Türkiye'yi 45 bin 953 transit kruvaziyer yolcusu tercih etti. Ocak- şubat aylarında kruvaziyer yolcu hareketliliği en fazla İstanbul'da yaşandı. İstanbul'a gelen 10 kruvaziyerle 22 bin 493, Kuşadası'na gelen aynı sayıdaki kruvaziyerle de 10 bin 491 yolcu seyahat etti. Bu yıl İzmir'de 8 kruvaziyerle 17 bin 744, Samsun'da 2 kruvaziyerle 2 bin 20 yolcu hareketliliği yaşandı.

YILLARA GÖRE KRUVAZİYER SAYISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre; Türkiye'ye 2011'den 2026'ya Ocak- Şubat ayını kapsayan dönemde gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle: "2011'de 15 gemi 28 bin 923 yolcu, 2012'de 3 gemi 6 bin 617 yolcu, 2013'te 12 gemi 29 bin 474 yolcu, 2014'te 11 gemi 18 bin 6 yolcu, 2015'te 22 gemi 22 bin 484 yolcu, 2019'da 4 gemi 564 yolcu, 2020'de 1 gemi 823 yolcu, 2022'de 5 gemi 1727 yolcu, 2023'te 14 gemi 10 bin 480 yolcu, 2024'te 23 gemi 23 bin 47 yolcu, 2025'te 39 kruvaziyer ve 62 bin 512 yolcu, 2025'te 30 kruvaziyerle ile 52 bin 748 yolcu."