Türkiye küresel AR-GE üssüne dönüşüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de AR-GE harcamalarının bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Kacır, NSosyal hesabından Türkiye'nin AR-GE harcamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.AR-GE faaliyetlerinde geçen yıl rekorlar kırdıklarını vurgulayan Kacır, "AR-GE insan kaynağımız 20 bin kişilik artışla 311 bine erişti. Toplam AR-GE harcamalarının yüzde 64.8'ini şirketler gerçekleştirdi" bilgisini verdi.İmalat sanayisindeki AR-GE harcamalarının yüzde 46.9'unun yüksek teknoloji ve yüzde 40.2'sinin orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlerce gerçekleştirildiğinin altını çizen Kacır, şunları kaydetti: "Dolaylı AR-GE teşviklerimizin (kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV teşvikleri) şirketlerin AR-GE harcamalarındaki payı 2015'ten 2024'e, 10 puan artışla yüzde 25'e yükseldi. Türkiye, üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoparkları, yenilikçi girişimleri, AR-GE ve tasarım merkezleri, nitelikli araştırma ve geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor."