Türkiye küresel bir sağlık merkezi

Dünyagöz Hastaneler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu, Türkiye'nin ilk branş göz hastanesinin kuruluş sürecini, bugün ulaşılan uluslararası yapıdaki hizmet ağını ve sağlık vizyonunu anlattı. Kapıcıoğlu, "Dünyagöz'ü kurarken belirli ilkeleri benimsedik. Türkiye'de branş hastaneciliğine öncülük eden bir modeli hayata geçirdik. 1995 yılında Türkiye'nin farklı alt branşlarında uzmanlaşmış değerli göz hekimleri, İstanbul'da bir göz hastanesi kurma önerisiyle bana geldiler. Bunun üzerine Türkiye, Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde gözün 25'e yakın branşında uzmanlaşmış hastanelerin varlığını araştırdım. Yaklaşık 3 ay süren kapsamlı bir çalışmanın sonucunda, dünyada tüm alt branşlarda hizmet veren ve 24 saat kesintisiz çalışan bir göz hastanesinin bulunmadığını tespit ettik. Bu bulgu, bizi 1996 yılında Levent'te Türkiye'nin ilk göz hastanesini kurma kararına yönlendirdi" dedi.Kuruluşun ardından çok sayıda göz hekiminin tam zamanlı olarak Dünyagöz kadrosuna katıldığını aktaran Kapıcıoğlu, hizmet modelinin kısa sürede yoğun talep gördüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm branşlarda uzman hekim bulundurmak ve 24 saat hizmet sunmak, hasta talebinin çok hızlı artmasına neden oldu. Açılışın üçüncü ayında kapasitemiz yüzde 130'a ulaştı. Bu gelişme, hem büyümemiz hem de Türkiye genelinde yaygın bir hizmet ağı oluşturmamız gerektiğini açıkça gösterdi. Ardından kısa sürede yeni hastaneler açarak, Türkiye ve dünyada benzeri olmayan bir branş hastaneler grubu oluşturduk."Kapıcıoğlu, Dünyagöz'ün temel felsefesinin hasta güvenliği olduğunu da belirterek, şöyle dedi: "Dünyagöz olarak, hasta güvenliğini her şeyin üzerinde tutan bir kurum kültürüne sahibiz. Bu nedenle, muayene süreçlerinden tedavi ve ameliyat kararlarına kadar tüm klinik uygulamalarımızı belirli temel ilkeler üzerine inşa ediyoruz. Bunların başında detaylı, kapsamlı ve standartlaştırılmış göz muayenesi gelir. Hastalarımızın ihtiyaç duyduğu tedavi ve ameliyat kararlarının, mutlaka kendi hekimlerimiz tarafından, hastayı bizzat muayene ederek, konulması bizim için vazgeçilmez bir ilkedir. Göz, insan vücudundaki en kritik organlardan biridir. Bu alanda yapılacak bir yanlış teşhis ya da yanlış operasyonun geri dönüşü çoğu zaman mümkün değildir. Bu yüzden doğru hekim, doğru teşhis ve doğru tedavi bütünlüğü Dünyagöz'ün en temel hasta güvenliği ilkesidir."Kapıcıoğlu, bugün geldikleri noktayı şöyle değerlendirdi: "30'uncu yılımıza yaklaşırken, gözün 29 alt branşında 500 farklı tedavinin uygulanabildiği dünyadaki tek branş hastaneleri zinciri konumundayız. Türkiye'de İstanbul'daki 8 hastanemiz dahil olmak üzere Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, Çorlu, Bursa, Konya, Sakarya, Gaziantep ve İzmir'de toplam 21 hastanemiz bulunuyor. Yurtdışında ise Azerbaycan, Almanya, Gürcistan, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan ve Bulgaristan'da olmak üzere 10 merkezde hizmet veriyoruz."Göz sağlığının hem ileri teknoloji gerektiren hem de insan hayatına doğrudan dokunan bir alan olduğunu da belirten Kapıcıoğlu, "Türkiye'de uzun yıllar yurtdışına gidilerek alınan göz tedavilerini ülkemizin güçlü olduğu bir uzmanlık alanına dönüştürmeyi hedefledik. Bugün 800 kişilik medikal kadromuz ve 29 alt branşta uzmanlaşmış hekim yapımızla bu hedefi gerçekleştirmiş durumdayız. Dünyagöz, artık sadece bir sağlık grubu değil; Türkiye'nin sağlıkta küresel temsil gücüdür" dedi.Sağlık turizminde Türkiye'nin öncü markalarından biri olduklarını vurgulayan Kapıcıoğlu, "Türkiye'de sağlık turizminin öncülerinden biriyiz. Yıllık ortalama 120 bin yabancı hastaya hizmet veriyoruz. 171 farklı ülkeden hasta geliyor. Uluslararası hastaların ciromuzdaki payı yüzde 25, bu oranı 2026 sonunda yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bakü hastanemiz haricindeki yurtdışı kliniklerimizde sadece muayene hizmeti veriyor, cerrahi işlemleri Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Avrupa'da 8 bin euroya mal olan bir ameliyatın Türkiye'de 4 bin euro seviyesinde gerçekleşmesi, ülkemizi yabancı hastalar için cazip kılıyor" dedi.Hem Türkiye'de hem de yurtdışında önümüzdeki yılda yatırımlarını büyütmeyi planladıklarını belirten Kapıcıoğlu, "2026– 2027 döneminde Türkiye'de ve yurtdışında güçlü bir yatırım süreci içerisinde olacağız. İstanbul Altunizade hastanemizin kapasitesini artırarak 20 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bursa'da 10 milyon dolarlık yeni yatırımlarımız sürüyor. Adana, Mersin, Samsun, Eskişehir ve Diyarbakır'da toplamda 100 milyon doları aşan yeni hastane yatırımları gerçekleştiriyoruz. Yurtdışında 15 yeni klinik açmayı hedefliyoruz. 2026–2027 döneminde toplam yatırım hedefimiz 100 milyon dolar seviyesindedir" diye konuştu.