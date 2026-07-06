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Giriş Tarihi: 6.07.2026

Türkiye küresel havacılık merkezi haline geldi

Türkiye küresel havacılık merkezi haline geldi
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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Sürdürülebilirlik Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Marie Owens Thomsen, Türkiye'nin kendisini önemli bir küresel havacılık merkezi olarak konumlandırdığını söyledi. Thomsen, küresel ağın öneminin, dünyanın en yoksul ülkelerine bakıldığında açıkça görüldüğüne işaret ederek, bunların ağırlıklı olarak kara yolları, demir yolları, limanlar, hava taşımacılığı, hatta internet ve bankacılık gibi her türlü bağlantı altyapısından yoksun ülkeler olduğunu dile getirdi. Thomsen, "Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'yı birbirine bağlayan stratejik konumu ile modern havalimanı altyapısına ve güçlü hava yolu ağlarına yaptığı önemli yatırımlar sayesinde kendisini önemli bir küresel havacılık merkezi olarak konumlandırmıştır" ifadelerini kullandı. Thomsen, bu konumun, güçlü transit bağlantılar sağladığını anlatarak, "Türkiye'nin bu rolünü daha da güçlendirebilmesi için öncelik, maliyet açısından rekabetçiliğini koruması ve istikrarlı, öngörülebilir bir düzenleyici ortamı sürdürmesi olmalıdır" açıklamasında bulundu.

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#TÜRKİYE

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