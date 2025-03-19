Türkiye küresel üretim üssü oldu

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 50'nci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2002'den bugüne otomotiv ana ve yan sanayisinde gerçekleştirilen yatırımlar için 3 bin 742 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 954 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek 184 bin yeni istihdamın önünü açtık" dedi. Kacır, üretim süreçlerinde yeniliği önceleyenlerin rekabet arenasında bir adım öne çıktığına şahit olduklarını söyledi.

ZİNCİRİN GÜÇLÜ HALKASI

Son 22 yılda sürdürdükleri yüksek teknolojiyi ve katma değerli üretimi merkezine alan kalkınma modeliyle küresel rekabette söz sahibi ülkelerden biri olduklarını vurgulayan Kacır, sanayi ve teknolojide sayısız ilklere, önemli kazanımlara hep birlikte imza attıklarını dile getirdi. Kacır, "Araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirdik. Türkiye artık Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla sayıda ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Küresel değer zincirlerinin güçlü ve güvenilir halkasıdır" açıklamasında bulundu.